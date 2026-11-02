Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα, μιλώντας για τα δάκρυα μητέρων και παιδιών

Μια ακόμη δυναμική έκκληση υπέρ της ειρήνης πραγματοποίησε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, την ημέρα κατά την οποία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά την μνήμη των νεκρών. Ο ποντίφικας τέλεσε Λειτουργία στη Ρώμη, στο Κοιμητήριο του Βεράνο, όπου αναφέρθηκε στην ασύλληπτη βία του πολέμου και τις συνέπειές της. Κάλεσε τα όπλα να σιγήσουν, επισημαίνοντας τον πόνο και τα δάκρυα των μητέρων, των παιδιών και των ηλικιωμένων.

Η έκκληση για ειρήνη και οι προσευχές για τα θύματα

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ προέδρευσε σε Λειτουργία στο Κοιμητήριο του Βεράνο στη Ρώμη, την Ημέρα των Πάντων των Ψυχών, μια ημέρα αφιερωμένη στην μνήμη των νεκρών. Η τελετή αυτή αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή, καθώς ο ποντίφικας απηύθυνε ένα μήνυμα ειρήνης και συμπόνιας προς όλους τους πιστούς.

Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του, ο πάπας ζήτησε προσευχές για όλους όσοι έχασαν πρόσφατα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ειδική αναφορά έγινε σε εκείνους που στερήθηκαν δικούς τους ανθρώπους εξαιτίας της βίας του πολέμου, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των ένοπλων συγκρούσεων στην ανθρώπινη ζωή.

Τα δάκρυα των μητέρων και η συνείδηση των ισχυρών

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ τόνισε με έμφαση ότι τα δάκρυα των μητέρων, των παιδιών και των ηλικιωμένων πρέπει να αγγίξουν τη συνείδηση εκείνων που έχουν τη δύναμη να διασφαλίσουν ότι τα όπλα θα σωπάσουν. Οι δηλώσεις του υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση δράση και την ευθύνη των ισχυρών να θέσουν τέλος στις συγκρούσεις.

Ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας, στην ομιλία του, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτές τις στιγμές θέλουμε να προσευχηθούμε υπέρ όσων έχασαν πρόσφατα ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Υπέρ εκείνων, ιδίως, στους οποίους η ασύλληπτη βία του πολέμου στέρησε έναν δικό τους άνθρωπο. Τα δάκρυα τόσων μητέρων, παιδιών, ηλικιωμένων, ας καταφέρουν να αγγίξουν τις συνειδήσεις εκείνων που έχουν την ισχύ για να σιγήσουν τα όπλα».

Η επιστροφή του ποντίφικα μετά την επέμβαση

Η Λειτουργία στο Κοιμητήριο του Βεράνο είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη στην οποία προέδρευσε ο πάπας Λέων ΙΔ΄ μετά το εξιτήριο του από το νοσοκομείο. Η επιστροφή του στα καθήκοντά του μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή για την Καθολική Εκκλησία.

Ο ποντίφικας είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τον περασμένο Οκτώβριο, κατά την οποία αφαιρέθηκε όγκος από τον πνεύμονά του. Η επανεμφάνισή του σε δημόσια λειτουργία μετά την ανάρρωσή του έγινε δεκτή με ανακούφιση από τους πιστούς.

Ευχές για διάλογο και εκεχειρία στην Ουκρανία

Εκτός από το κήρυγμά του στο Κοιμητήριο του Βεράνο, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ απευθύνθηκε και στους πιστούς που συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Στις δηλώσεις του, εξέφρασε ευχές για την ενίσχυση της ειρήνης και του διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, ο ποντίφικας ευχήθηκε η συνεργασία που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στην πολιορκημένη πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας «να ενισχύσει τη βούληση για διάλογο και να οδηγήσει σε νέες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης». Αυτή η αναφορά υπογράμμισε την ελπίδα του για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης μέσω της διπλωματίας και της συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit