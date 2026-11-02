Ο Κρις Πάππας για τις ελληνικές ρίζες του και την πολιτική του πορεία στις ΗΠΑ

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάππας, ο οποίος έχει θέσει υποψηφιότητα για μια θέση στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τον Θανάση Τσίτσα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Πάππας ανέδειξε τις βαθιές ελληνικές του ρίζες και την ιστορία των προγόνων του, οι οποίοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Επίσης, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς του με την Ομογένεια, καθώς και σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής διακυβέρνησης.

Οι ελληνικές ρίζες και η οικογενειακή κληρονομιά

Ο Κρις Πάππας μίλησε εκτενώς για την καταγωγή του, δηλώνοντας ότι οι πρόγονοί του ήρθαν από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία στις αρχές του 1900. Εγκαταστάθηκαν στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, όπου ξεκίνησαν μια μικρή επιχείρηση. Ο ίδιος επισκέφθηκε το Λιβάδι Ελασσόνας, το χωριό από το οποίο κατάγονταν οι πρόγονοί του, προκειμένου να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του.

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής τόνισε ότι στέκεται «στους ώμους των προγόνων του», οι οποίοι ήρθαν στην Αμερική για να φτιάξουν μια νέα ζωή. Εξέφρασε την περηφάνια του ως αποδέκτης του ταξιδιού, του αγώνα και της σκληρής δουλειάς τους. Η οικογενειακή επιχείρηση, ένα εστιατόριο, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα εστιατόρια του Νιου Χάμσαϊρ, με τον Κρις Πάππας να αποτελεί την τέταρτη γενιά της οικογένειάς του που συμμετέχει σε αυτή την παράδοση.

Η σημασία της πίστης και των παραδόσεων

Ο κ. Πάππας ανέφερε ότι νιώθει ευλογημένος που οι πρόγονοί του του κληροδότησαν τις παραδόσεις τους, την πίστη τους και τη συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία. Σκέφτεται το παράδειγμά τους καθημερινά και προσπαθεί να αναδεικνύει το καλύτερο από ό,τι εκπροσωπεί ο Ελληνισμός, καθώς και το καλύτερο από ό,τι αντανακλούσαν οι πρόγονοί του σε όλη τους τη ζωή και το ταξίδι τους. Η επιθυμία του είναι να κάνει περήφανη την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Ο ίδιος υπογράμμισε το πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό που κατάφεραν οι πρόγονοί του σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους, χωρίς πολλά χρήματα, δημιουργώντας μια επιτυχημένη επιχείρηση και ενσωματώνοντας τις αξίες τους στην τοπική κοινωνία του Μάντσεστερ.

Η δημόσια υπηρεσία και οι πολιτικές θέσεις

Αυτή τη στιγμή, ο Κρις Πάππας εκπροσωπεί την πολιτεία του στο Κογκρέσο. Για τον ίδιο, η δημόσια υπηρεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αναγνωρίζει ότι του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στη ζωή του από την τοπική κοινωνία στην οποία ζει, μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και χάρη στη στήριξη που έλαβε η οικογενειακή του επιχείρηση από τον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, επιθυμεί να ανταποδώσει στην κοινότητα και να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην Τουρκία για την πολιτική της. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της πολιτικής πόλωσης που παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της αμερικανικής ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Enikos