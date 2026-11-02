Επτά μετανάστες νεκροί στα ανοικτά των Καναρίων Νήσων

Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια τουλάχιστον επτά μεταναστών να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, καθώς έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά του αρχιπελάγους. Οι ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης ανακοίνωσαν ότι, παρά τους θανάτους, κατάφεραν να διασώσουν περισσότερους από 380 ανθρώπους σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2026. Η νέα αυτή τραγωδία καταδεικνύει τους κινδύνους της διαδρομής του Ατλαντικού, η οποία συνεχίζει να διεκδικεί ανθρώπινες ζωές.

Τραγωδία ανοικτά του Λανθαρότε

Οι επτά νεκροί μετανάστες επέβαιναν σε ένα σκάφος που εντοπίστηκε σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανοικτά του Λανθαρότε. Η ακτοφυλακή της Ισπανίας, φτάνοντας στο σημείο, περισυνέλεξε 132 μετανάστες από το συγκεκριμένο σκάφος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βρέθηκαν δύο νεκροί επιβάτες επί του σκάφους.

Σύμφωνα με τις αρχές, άλλοι πέντε επιβάτες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού και τα σώματά τους είχαν πεταχτεί στη θάλασσα. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στους θανάτους των επτά αυτών ανθρώπων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές.

Επιχειρήσεις διάσωσης και μαζικές αφίξεις

Πέρα από την τραγωδία ανοικτά του Λανθαρότε, οι ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης πραγματοποίησαν και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή. Νωρίτερα σήμερα, διασώθηκαν επιπλέον 250 μετανάστες από σκάφη της ακτοφυλακής, σε σημεία ανοικτά του Λανθαρότε και του Ελ Ιέρο. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Οι διασώσεις δεν περιορίστηκαν στη σημερινή ημέρα. Την Κυριακή, 107 άνθρωποι είχαν επίσης διασωθεί κοντά στο Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα νησιά του αρχιπελάγους. Συνολικά, από το βράδυ του Σαββάτου, οκτώ σκάφη με 510 μετανάστες έχουν φτάσει στο αρχιπέλαγος, με τέσσερα να καταπλέουν στο Ελ Ιέρο και άλλα τέσσερα στο Λανθαρότε.

Η δήλωση του προέδρου των Καναρίων Νήσων

Ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στο X. Στο μήνυμά του, ο Κλαβίχο ανέφερε: «Οι χειρότερες προβλέψεις επαληθεύονται. Η διαδρομή του Ατλαντικού διεκδικεί γι’ άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές, αυτή τη φορά στ’ ανοικτά των ακτών του Λανθαρότε».

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας, προσθέτοντας: «Πίσω από κάθε έναν είναι μια ζωή, μια ιστορία και μια οικογένεια». Η δήλωσή του αναδεικνύει το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι άνθρωποι που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη.

Επικίνδυνη διαδρομή και αυξημένες διελεύσεις

Η διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τις Καναρίους Νήσους θεωρείται μία από τις πιο θανατηφόρες μεταναστευτικές διελεύσεις παγκοσμίως. Οι συνθήκες στη θάλασσα είναι συχνά αντίξοες και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται είναι ακατάλληλα, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των επιβαινόντων.

Φέτος, οι αφίξεις στα Κανάρια Νησιά παρουσίασαν μείωση κατά 18% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, φτάνοντας τους 11.527 ανθρώπους. Ωστόσο, τον Οκτώβριο παρατηρήθηκε μια απότομη αύξηση στις διελεύσεις, γεγονός που άσκησε πίεση στις υπηρεσίες υποδοχής, κυρίως στα μικρότερα νησιά του αρχιπελάγους. Οι αφίξεις συχνά αυξάνονται το φθινόπωρο, περίοδο κατά την οποία οι συνθήκες στη θάλασσα θεωρούνται ηπιότερες, παρά τους εγγενείς κινδύνους της διαδρομής.

Με πληροφορίες από: Newsit