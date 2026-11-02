Αίσιο τέλος για 86χρονο και τον σκύλο του στον Ειρηνικό μετά από μήνες αγνοούμενοι

Η περιπέτεια ενός 86χρονου άνδρα και του σκύλου του στον Ειρηνικό Ωκεανό έλαβε αίσιο τέλος, καθώς εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ιστιοφόρο που έπλεε περίπου 740 χιλιόμετρα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, στις ΗΠΑ. Ο ηλικιωμένος και ο τετράποδος σύντροφός του είχαν χαθεί για περίπου δύο μήνες, με την τελευταία επικοινωνία τους να έχει καταγραφεί στις 20 Αυγούστου. Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής, καθώς και εμπορικά πλοία της περιοχής.

Το ταξίδι και η απώλεια επικοινωνίας

Ο 86χρονος είχε ξεκινήσει ένα ταξίδι με το ιστιοφόρο του, ονόματι «Willow Wind», με αφετηρία την Αστόρια του Όρεγκον. Προορισμός του ήταν το Πάγκο Πάγκο της Αμερικανικής Σαμόα. Κατά τη διάρκεια του πλου του στον Ειρηνικό Ωκεανό, χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του, προκαλώντας ανησυχία στις αρμόδιες αρχές. Η τελευταία φορά που είχε πραγματοποιηθεί επαφή με τις Αρχές ήταν στις 20 Αυγούστου, γεγονός που σήμαινε ότι ο άνδρας και ο σκύλος του παρέμεναν αγνοούμενοι για περίπου δύο μήνες.

Σήμα κινδύνου και έναρξη των ερευνών

Η επιχείρηση εντοπισμού ξεκίνησε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν το Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης της Ακτοφυλακής, που βρίσκεται στην Αλαμέδα, έλαβε ένα σήμα κινδύνου από το ιστιοφόρο «Willow Wind». Αυτό το σήμα αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να περιορίσουν σημαντικά την περιοχή των ερευνών, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους σε ένα συγκεκριμένο θαλάσσιο τμήμα του Ειρηνικού.

Κινητοποίηση δυνάμεων της αμερικανικής Ακτοφυλακής

Για τον εντοπισμό του 86χρονου και του σκύλου του, κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές δυνάμεις της αμερικανικής Ακτοφυλακής. Στην ευρεία επιχείρηση συμμετείχαν ένα αεροσκάφος τύπου C-27 Spartan, το οποίο απογειώθηκε από το Σακραμέντο, καθώς και ένα αεροσκάφος HC-130 Hercules. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε και το περιπολικό σκάφος «Robert Ward», το οποίο κατευθύνθηκε προς την περιοχή των ερευνών. Παράλληλα με την κινητοποίηση των δικών της μέσων, οι Αρχές ζήτησαν και τη συνδρομή εμπορικών πλοίων που έπλεαν κοντά στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού.

Ο εντοπισμός και η συμβολή του «Grand Orion»

Το ίδιο βράδυ της Τρίτης, το πλήρωμα του αεροσκάφους C-27 Spartan κατάφερε να εντοπίσει το ιστιοφόρο «Willow Wind» στον ανοιχτό ωκεανό. Ο επιτυχής εντοπισμός του σκάφους επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου διάσωσης. Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή του εμπορικού πλοίου «Grand Orion», το οποίο ανταποκρίθηκε στο αίτημα συνδρομής των αρχών. Το «Grand Orion» προσέγγισε το ιστιοφόρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η δύσκολη διάσωση και η τελική μεταφορά

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τις πολύωρες προσπάθειες του πληρώματος του «Grand Orion», η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, της Τετάρτης. Οι ναυτικοί κατάφεραν να παραλάβουν με ασφάλεια τόσο τον ηλικιωμένο άνδρα όσο και τον σκύλο του από το ιστιοφόρο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ένα ελικόπτερο MH-60 Jayhawk της Ακτοφυλακής του Σαν Ντιέγκο προσέγγισε το «Grand Orion». Με μια ειδική επιχείρηση, το ελικόπτερο πραγματοποίησε την παραλαβή του 86χρονου και του τετράποδου συντρόφου του, ολοκληρώνοντας έτσι την πολύμηνη περιπέτειά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit