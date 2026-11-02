Αγία Σοφία: Ανοίγουν για πρώτη φορά στο κοινό οι άγνωστοι υπόγειοι χώροι του μνημείου

Η Τουρκία ετοιμάζεται να ανοίξει για πρώτη φορά στους επισκέπτες τους υπόγειους χώρους της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι αποκαλύπτονται σταδιακά στο πλαίσιο εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης. Την ανακοίνωση έκανε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εργασιών. Οι άγνωστοι αυτοί χώροι αναμένεται να προσφέρουν μια νέα διάσταση στην κατανόηση και την εμπειρία του ιστορικού μνημείου.

Η προαναγγελία του υπουργού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

Την προαναγγελία για το άνοιγμα των υπογείων χώρων της Αγίας Σοφίας έκανε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Η δήλωση πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη του Φεστιβάλ Πολιτιστικής Διαδρομής της Αττάλειας, όπου ο υπουργός παρουσίασε την πρόοδο των εκτεταμένων έργων αποκατάστασης και ενίσχυσης του μνημείου.

Ο κ. Ερσόι επισήμανε ότι οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας είναι τουλάχιστον εξίσου ενδιαφέροντες με τους υπέργειους χώρους που είναι ήδη προσβάσιμοι στο κοινό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία σχεδιάζει να παρουσιάσει αρχικά τις υπόγειες εργασίες σε δημοσιογράφους. Στη συνέχεια, μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες, θα επιτραπεί η πρόσβαση και στο ευρύ κοινό.

Οι πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της Δημοκρατίας

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις στην Αγία Σοφία ως πρωτοφανείς για τη σύγχρονη ιστορία του μνημείου. Τόνισε ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται υπό αυστηρή επιστημονική επίβλεψη, με κάθε βήμα να υπόκειται σε εξονυχιστικό έλεγχο, καθώς η Αγία Σοφία αποτελεί μια πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά.

«Πραγματοποιούμε τα πιο ολοκληρωμένα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ενίσχυσης στην ιστορία της Δημοκρατίας στην Αγία Σοφία», δήλωσε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Πρόσθεσε ότι οι καθηγητές της επιστημονικής επιτροπής έχουν εκφράσει την άποψη πως αυτά τα έργα συγκαταλέγονται στις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την εποχή του αρχιτέκτονα Σινάν, του Οθωμανού αρχιτέκτονα του 16ου αιώνα.

Σημαντικά ευρήματα στους άγνωστους υπογείους χώρους

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων εργασιών έρευνας και αποκατάστασης, έχουν απομακρυνθεί περίπου 3.000 τόνοι λάσπης και μπάζων από τους υπογείους ιστορικούς χώρους του κτιρίου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχουν εξεταστεί μια ιστορική σήραγγα, ένα κανάλι νερού και διάφορα κελάρια, φέρνοντας στο φως άγνωστα μέχρι πρότινος τμήματα του μνημείου στην Κωνσταντινούπολη.

Η ερευνητική ομάδα έχει καταφέρει να φτάσει σε νέους χώρους, καθώς οι εργασίες προχωρούν σε ορισμένα τμήματα του υπογείου. Κάποιοι από αυτούς τους νεοανακαλυφθέντες χώρους είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να μπορούν να περάσουν άνθρωποι. Ωστόσο, οι λειτουργίες και οι ιστορικές συνδέσεις όλων των χώρων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως από τους ερευνητές, με την έρευνα να συνεχίζεται.

Πληροφορίες για την ιστορική διαχείριση του νερού

Οι κατασκευές που έχουν αποκαλυφθεί στους υπόγειους χώρους προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορική διαχείριση του νερού και τις υποδοχές της Κωνσταντινούπολης. Οι ερευνητές μελετούν επισταμένως αυτά τα ευρήματα, καθώς μπορούν να ρίξουν φως στις αρχαίες τεχνικές και τη λειτουργία του μνημείου στο πέρασμα των αιώνων.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι υπογράμμισε ότι οι εργασίες προχωρούν χωρίς να διακοπεί η λειτουργία της Αγίας Σοφίας. Το μνημείο παραμένει ανοιχτό τόσο για λατρεία όσο και για επισκέψεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση. Παράλληλα, εκτελούνται εξαιρετικά λεπτές μηχανικές εργασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την προστασία της ασφάλειας και της αρχικής υφής της κατασκευής, διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά ανέπαφη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis