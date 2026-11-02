Πανικός στο Κίεβο από ειδοποίηση εφαρμογής για πυρηνική επίθεση – Χάκερς πίσω από τη μακάβρια φάρσα

Οι πολίτες του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα κύμα ψευδών προειδοποιήσεων για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές, χημικές και πυρηνικές επιθέσεις, προκαλώντας εκτεταμένο πανικό. Οι εφαρμογές έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούν οι πολίτες φέρεται να χακαρίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ουκρανικές αρχές να επιβεβαιώνουν την παραβίαση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω με αναφορές για αντίποινα στον κυβερνοχώρο.

Οι ψευδείς ειδοποιήσεις και το περιεχόμενό τους

Οι ψευδείς ειδοποιήσεις άρχισαν να διαδίδονται λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Κυριακής, επηρεάζοντας την πρωτεύουσα Κίεβο, αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Οι προειδοποιήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς έκαναν λόγο για επιθέσεις με ραδιενέργεια και χημικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προειδοποιούσαν και για τον κίνδυνο μαχών στους δρόμους.

Ένας από τους ψεύτικους συναγερμούς ανέφερε συγκεκριμένα ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει έναν υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, ο οποίος είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή. Παράλληλα, ο συναγερμός αυτός δήλωνε ότι είχε κηρυχθεί πυρηνικός συναγερμός σε ολόκληρη την Ουκρανία, εντείνοντας την ανησυχία και την αναστάτωση μεταξύ του πληθυσμού.

Παραβίαση των συστημάτων και επίσημες αντιδράσεις

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε ότι χάκερς είχαν παραβιάσει την επίσημη εφαρμογή ειδοποίησης αεροπορικών επιδρομών της Ουκρανίας. Οι αξιωματούχοι της Πολεμικής Αεροπορίας κάλεσαν το κοινό να αγνοήσει τις ψεύτικες ειδοποιήσεις, τονίζοντας ότι το σύστημα συναγερμού φαινόταν να έχει δεχτεί «εχθρική επιρροή».

Σε δήλωσή της μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε: «Η εφαρμογή αεροπορικής συναγερμού φαίνεται να έχει δεχτεί εχθρική επιρροή». Πρόσθεσε επίσης: «Δεν υπάρχει απειλή ακτινοβολίας! Μείνετε ψύχραιμοι και ακολουθήστε τις ενημερώσεις μας στο κανάλι μας!». Σημειώθηκε επίσης ότι οι ειδοποιήσεις μεταδόθηκαν στη ρωσική γλώσσα, ενώ η ουκρανική γλώσσα είναι υποχρεωτική για όλες τις επίσημες επικοινωνίες στην Ουκρανία.

Αντίποινα στον κυβερνοχώρο και η ρωσική πλευρά

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι προχώρησαν σε αντίποινα, πραγματοποιώντας κυβερνοεπίθεση στην εφαρμογή του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας λίγες ώρες αργότερα. Αυτή η ενέργεια ήρθε ως απάντηση στην παραβίαση των δικών τους συστημάτων.

Από την πλευρά της, η Ρωσία, μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών στη Μόσχα, ανέφερε νωρίς το πρωί της Δευτένης ότι και η δική της εφαρμογή για κινητά είχε πληγεί από κυβερνοεπίθεση. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης ήταν η διάδοση ψευδών πληροφοριών στο κοινό. Μια φιλοουκρανική ομάδα χάκερ, η Atesh, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος ειδοποίησης στο κανάλι της στο Telegram νωρίς τη Δευτέρα, με ένα μήνυμα που έλεγε: «Η εφαρμογή του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών έχει παραβιαστεί!».

Το χρονικό πλαίσιο και η εκεχειρία

Οι ψευδείς προειδοποιήσεις και οι κυβερνοεπιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με τη λήξη μιας εξαήμερης τοπικής εκεχειρίας. Η εκεχειρία αυτή είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, και αφορούσε μια μικρή περιοχή της νότιας Ουκρανίας.

Η συγκεκριμένη παύση στις μάχες ήταν η μεγαλύτερη του είδους της από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, προσδίδοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και έντασης στο ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή. Η λήξη της εκεχειρίας και οι κυβερνοεπιθέσεις ακολούθησαν η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανησυχίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki