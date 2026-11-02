Πτήση της Wizz Air άλλαξε πορεία λόγω απειλής για βόμβα

Μια πτήση της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σόφια, άλλαξε πορεία τη Δευτέρα και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Η αναγκαστική αυτή προσγείωση έγινε έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας. Το επιβατικό αεροσκάφος συνοδεύτηκε κατά την προσέγγισή του από ένα ουγγρικό μαχητικό τύπου Gripen, ενώ οι αρχές της Βουδαπέστης έλαβαν άμεσα μέτρα ασφαλείας.

Απειλή για βόμβα και αναγκαστική προσγείωση

Η είδηση για την απειλή βόμβας και την αλλαγή πορείας της πτήσης της Wizz Air γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στο Facebook από τον Ούγγρο υπουργό Άμυνας, Ρουσίν-Σέντι. Ο υπουργός, του οποίου το πλήρες όνομα αναφέρεται ως Ρόμουλους Ρουσίν-Σέντι, επιβεβαίωσε το περιστατικό. Η πτήση εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σόφια όταν έλαβε την απειλή, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να παρεκκλίνει από την αρχική της πορεία και να κατευθυνθεί προς την ουγγρική πρωτεύουσα.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο «Φραντς Λιστ» της Βουδαπέστης. Μετά την προσγείωση, η αστυνομία έλαβε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως είχε προσθέσει ο Ρουσίν-Σέντι στην ενημέρωσή του. Η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού.

Συνοδεία από μαχητικό Gripen

Για την ασφαλή συνοδεία του επιβατικού αεροσκάφους, ένα ουγγρικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Gripen απογειώθηκε εσπευσμένα. Το μαχητικό συνόδευσε την πτήση της Wizz Air μέχρι την προσγείωσή της στη Βουδαπέστη. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η απειλή από τις ουγγρικές αρχές.

Μετά την επιτυχή προσγείωση του επιβατικού αεροσκάφους και την ολοκλήρωση της αποστολής του, το μαχητικό Gripen επέστρεψε στη βάση του. Η παρουσία του μαχητικού αεροσκάφους εξασφάλισε ότι η πτήση θα ολοκληρώσει την αναγκαστική της προσγείωση χωρίς περαιτέρω απρόοπτα, εν μέσω της απειλής που είχε δεχθεί.

Εκτεταμένοι έλεγχοι ασφαλείας

Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, οι αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο. Εκπρόσωπος της Wizz Air δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο 24.hu ότι διενεργούνται έλεγχοι ασφαλείας τόσο στο αεροσκάφος όσο και στους επιβάτες, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Το αεροπλάνο οδηγήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και απομονωμένο χώρο του αερολιμένα, μακριά από τους κεντρικούς αεροσταθμούς και τα υπόλοιπα αεροσκάφη, για να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα εκκένωσαν το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νερό, ως μέρος των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων. Ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών της αστυνομίας, συνοδευόμενα από εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών, ξεκίνησαν τον εξονυχιστικό έλεγχο στην καμπίνα των επιβατών, στο πιλοτήριο, καθώς και στον χώρο των αποσκευών, αναζητώντας τυχόν ύποπτα αντικείμενα.

Έρευνα για την προέλευση της απειλής

Παράλληλα με τους ελέγχους ασφαλείας, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για την προέλευση της απειλής. Εξετάζεται ενδελεχώς αν το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω τηλεφωνήματος ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Η διερεύνηση αυτή είναι κρίσιμη για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και την τιμωρία όσων προκάλεσαν την αναστάτωση.

Η διοίκηση του αεροδρομίου της Βουδαπέστης διευκρίνισε ότι, παρά το σοβαρό περιστατικό, η ομαλή διεξαγωγή των υπόλοιπων προγραμματισμένων πτήσεων δεν επηρεάστηκε σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην άμεση εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο επέτρεψε την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης χωρίς να δημιουργηθούν ευρύτερα προβλήματα στην αεροπορική κίνηση του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis