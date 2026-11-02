Νέα εισαγγελική έρευνα για τη δολοφονία του Πιερ Πάολο Παζολίνι στη Ρώμη

Η εισαγγελία της Ρώμης θα πραγματοποιήσει νέα έρευνα με στόχο τον εντοπισμό τυχόν άγνωστων εντολοδότων της δολοφονίας του Ιταλού ποιητή, συγγραφέα και σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι. Ο κορυφαίος διανοούμενος δολοφονήθηκε στην Όστια, ένα παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης, την 1η Νοεμβρίου του 1975, πριν από πενήντα ένα χρόνια. Την αναφορά για την πραγματοποίηση νέων ερευνών κατέθεσε στην εισαγγελία της ιταλικής πρωτεύουσας ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο Πιερ Πάολο Παζολίνι, αναγνωρισμένος ως κορυφαίος Ιταλός διανοούμενος, ποιητής, συγγραφέας και σκηνοθέτης, βρέθηκε δολοφονημένος στην Όστια. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα την 1η Νοεμβρίου του 1975, σε ένα παραθαλάσσιο προάστιο της Ρώμης. Η υπόθεση της δολοφονίας του έχει απασχολήσει την ιταλική κοινή γνώμη και τις αρχές για δεκαετίες, με την αλήθεια να παραμένει εν πολλοίς ανεξιχνίαστη.

Πενήντα ένα χρόνια μετά την δολοφονία του, οι αρχές της Ρώμης αποφασίζουν να επανεξετάσουν την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών εντολοδότων, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι μέχρι σήμερα.

Το αίτημα για νέες έρευνες

Η πρωτοβουλία για την επανεξέταση της υπόθεσης προήλθε από τον δικηγόρο Στέφανο Ματσιόνι. Ο Ματσιόνι κατέθεσε στην εισαγγελία της Ρώμης μια σχετική αναφορά, ζητώντας την πραγματοποίηση νέων ερευνών. Ο ίδιος δικηγόρος είχε αναλάβει στο παρελθόν την υπεράσπιση ενός εξαδέλφου του ποιητή, γεγονός που υποδηλώνει τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με την υπόθεση.

Στις δηλώσεις του, ο Στέφανο Ματσιόνι εξέφρασε την ελπίδα ότι η εισαγγελία της Ρώμης θα καταφέρει επιτέλους να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούνται εδώ και πολλά χρόνια. Η αναφορά του βασίζεται σε καινούρια στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να ρίξουν φως στις αθέατες πτυχές της δολοφονίας.

Διαψεύδεται η αρχική δικαστική απόφαση

Ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι τόνισε ότι η αρχική δικαστική απόφαση, η οποία παρουσίαζε ως μοναδικό δράστη τον Τζουζέπε Πελόζι, έχει διαψευσθεί εδώ και δεκαοκτώ χρόνια. Αυτή η διάψευση, σύμφωνα με τον ίδιο, προέκυψε από μια σειρά αποδείξεων που αναδύθηκαν από περαιτέρω έρευνες και νέα εγκληματολογικά ευρήματα.

Η ύπαρξη αυτών των νέων στοιχείων και ευρημάτων αποτελεί το θεμέλιο για την τρέχουσα αναφορά του Ματσιόνι, ο οποίος επιδιώκει την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων, πέραν του αρχικού καταδικασθέντος.

Πολιτικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ο Στέφανο Ματσιόνι φέρεται βέβαιος ότι η δολοφονία του Ιταλού ποιητή και σκηνοθέτη δεν ήταν ένα απλό έγκλημα, αλλά οφειλόταν σε πολιτικά κίνητρα. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι ο δικηγόρος πιστεύει πως οι εντολοδότες της δολοφονίας ανήκαν στον χώρο των ακροδεξιών και νεοφασιστικών οργανώσεων.

Αυτή η εκτίμηση του Ματσιόνι προσδίδει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, υποδηλώνοντας ότι η δολοφονία του Παζολίνι ενδέχεται να ήταν αποτέλεσμα ευρύτερων πολιτικών συγκρούσεων και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων που χαρακτήριζαν την Ιταλία εκείνη την περίοδο.

Έκκληση για την αποκάλυψη της αλήθειας

Ο Στέφανο Ματσιόνι, πέρα από την κατάθεση της αναφοράς του, απηύθυνε και μια δημόσια έκκληση. Κάλεσε όλους εκείνους που, μέχρι σήμερα, προτίμησαν τη σιωπή, να πουν ό,τι γνωρίζουν για την υπόθεση. Η έκκληση αυτή στοχεύει στην κινητοποίηση ατόμων που ενδεχομένως να κατέχουν κρίσιμες πληροφορίες, αλλά για διάφορους λόγους δεν τις έχουν αποκαλύψει μέχρι τώρα.

Η προσπάθεια του Ιταλού δικηγόρου εστιάζει στην ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Πιερ Πάολο Παζολίνι και να δοθούν απαντήσεις σε ένα μυστήριο που ταλανίζει την ιταλική κοινωνία για περισσότερο από μισό αιώνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr