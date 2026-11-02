Ζελένσκι σε Τραμπ: Δώστε μας Patriot αν θέλετε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Κυριακή (01.11.2026) ότι η χώρα του θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες της προμηθεύσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε ως απάντηση σε απαίτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για αναστολή των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απαιτήσει από την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν να πλήττουν η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Η απαίτηση αυτή συνδέεται με τον πληθωρισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την απογείωση των τιμών της ενέργειας.

Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας αποδίδονται στους πολέμους των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει τον τερματισμό των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές και από τις δύο πλευρές.

Οι συζητήσεις και η ουκρανική απάντηση

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε πως είχε «πολλές και διαφορετικές» συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα με τον Αμερικανό πρόεδρο και μέλη της κυβέρνησής του. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε τη θέση της χώρας του.

«Τους είπαμε πως δεν μπορούμε να μην ανταποδίδουμε όταν η Ρωσία επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα, όταν η Ρωσία σκοτώνει πολίτες μας», δήλωσε ο Ζελένσκι, τονίζοντας την ανάγκη για αντίποινα απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Η πρόταση του Κιέβου για τους Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε μια ξεκάθαρη πρόταση στην αμερικανική πλευρά. «Τους είπαμε ότι αν θέλετε να μην διεξάγουμε επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων, τότε δεν πρέπει να επιτίθενται εναντίον του ενεργειακού συστήματός μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε μια εναλλακτική επιλογή: «Άλλη επιλογή: δώστε μας πυραύλους (σ.σ. για τα συστήματα) Patriot». Ο Ζελένσκι διευκρίνισε ότι αν η Ουάσιγκτον προμήθευε πυραύλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot για έναν μήνα, το Κίεβο θα σταματούσε τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η στάση του Ζελένσκι και η αμερικανική έγκριση

Ερωτηθείς αν ανησυχεί πως η πρότασή του θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια «άσκησης πίεσης» στον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο, ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους απάντησε αρνητικά. «Δεν έχω καμιά ανησυχία όταν μοιράζομαι αλήθειες με εταίρους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε την Παρασκευή (30.10.2026) την πώληση 500 πυραύλων για τα συστήματα Patriot στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ανησυχίες για τις παραδόσεις

Παρά την έγκριση της πώλησης των πυραύλων Patriot, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει πως οι παραδόσεις μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να ολοκληρωθούν. Αυτή η χρονική καθυστέρηση δημιουργεί ανησυχίες για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τονίζουν εδώ και εβδομάδες πως τα αποθέματά τους σε πυραύλους εξαντλούνται, γεγονός που καθιστά την άμεση προμήθεια των συστημάτων Patriot κρίσιμη για την άμυνα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit