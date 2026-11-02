Κυβερνοεπίθεση σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Σουηδία: Ανέβασαν τη θερμοκρασία των ψυγείων στους 50 βαθμούς

Ο σουηδικός κολοσσός ICA, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Σουηδίας, καθώς και τα σούπερ μάρκετ Delhaize στο Βέλγιο, ανακοίνωσαν ότι πολλά από τα καταστήματά τους δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τα ψυγεία και οι καταψύκτες να ρυθμιστούν εξ αποστάσεως στους 50°C. Αυτή η ενέργεια πιθανότατα οδήγησε στην αλλοίωση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων και στις δύο χώρες.

Οι επιπτώσεις στη Σουηδία και η αντίδραση της ICA

Ο σουηδικός γίγαντας ICA, ο οποίος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Σουηδία, βρέθηκε στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πολλά από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν, με τα ψυγεία και τους καταψύκτες να ρυθμίζονται εξ αποστάσεως στην υψηλή θερμοκρασία των 50°C. Το περιστατικό αυτό πιθανότατα είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Μεταξύ των καταστημάτων που ανέφεραν ότι επηρεάστηκαν είναι το ICA Kvantum στο Sjöbo και στην Tomelilla. Η εταιρεία ICA ανακοίνωσε ότι τα επηρεαζόμενα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και αναμένεται να ανοίξουν αργότερα, μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία τους. Παράλληλα, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της για την αναστάτωση και δήλωσε ότι εργάζεται εντατικά για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας σε όλα τα σημεία πώλησης.

Το περιστατικό στα σούπερ μάρκετ Delhaize του Βελγίου

Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στο Βέλγιο, όπου καταψύκτες και ψυγεία σε δεκάδες τοποθεσίες των σούπερ μάρκετ Delhaize επηρεάστηκαν από κυβερνοεπίθεση. Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το περιστατικό το πρωί της Δευτέρας, τονίζοντας την έκταση του προβλήματος που αντιμετώπισε η αλυσίδα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τουλάχιστον 40 σούπερ μάρκετ φέρεται να επλήγησαν στο Βέλγιο. Η επωνυμία του καταστήματος Delhaize ανήκει στην Ahold Delhaize, μια εταιρεία με έδρα το Zaandam, η οποία είναι επίσης η μητρική εταιρεία της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Ελλάδα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης και οι συνέπειες

Η ρύθμιση των ψυγείων και καταψυκτών στους 50°C, τόσο στη Σουηδία όσο και στο Βέλγιο, δημιουργεί άμεσα ζητήματα ασφάλειας τροφίμων και οικονομικών επιπτώσεων. Η συγκεκριμένη θερμοκρασία είναι απαγορευτική για τη διατήρηση των ευπαθών προϊόντων, καθιστώντας τα μη βρώσιμα και οδηγώντας σε εκτεταμένη αλλοίωση. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές απώλειες για τις εταιρείες και αναστάτωση για τους καταναλωτές.

Οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν όχι μόνο την τεχνική αποκατάσταση των συστημάτων τους, αλλά και την αντικατάσταση των αλλοιωμένων προϊόντων, καθώς και την επικοινωνία με το κοινό. Η δήλωση της ICA για την πιθανή αλλοίωση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος που προκύπτει από τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ένα ευρύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων

Τα περιστατικά σε Σουηδία και Βέλγιο δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα. Έρχονται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί και σε άλλες χώρες, όπως στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό το μοτίβο επιθέσεων υποδηλώνει μια αυξανόμενη απειλή για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, οι οποίες καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειάς τους απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Η φύση των επιθέσεων, που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές όπως τα συστήματα ψύξης, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα και τον δυνητικό αντίκτυπο των σύγχρονων κυβερνοαπειλών.

Με πληροφορίες από: Topontiki