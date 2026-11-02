Ένταση στο τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου για το Ιράν, αποκαλύψεις για πυρηνικό χτύπημα

Αρκετή ένταση έκρυβε το τηλεφώνημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο συνεχίζοντας τις πιέσεις για να χτυπήσουν άμεσα το Ιράν, ωστόσο ο Τραμπ απέρριψε αυτό το αίτημα, καθώς η προσοχή του είναι στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές.

Την ίδια ώρα, μια αποκάλυψη από τον Τάκερ Κάρλσον, πρώην συνεργάτη του Τραμπ, κάνει λόγο για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων στο Ιράν μετά τις εκλογές, με τον Νετανιάχου να ασκεί πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Το τεταμένο τηλεφώνημα και οι πιέσεις του Νετανιάχου

Το τηλεφώνημα μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστηκε από σημαντική ένταση, όπως αναφέρει το Axios. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Αμερικανό πρόεδρο με σκοπό να τον πιέσει για ένα άμεσο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση αυτή, δηλώνοντας ότι η προσοχή του είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Πηγές ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίες μίλησαν στο Axios, ανέφεραν ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε έντονα από την επιμονή του Νετανιάχου για άμεση δράση κατά της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επέμεινε στην προτίμησή του για τον διπλωματικό δρόμο, τουλάχιστον προς το παρόν.

Διπλωματικές κινήσεις και η στάση των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολή στον επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Στην επιστολή αυτή, διερευνώνται οι προοπτικές για την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται «καλά» και ότι ο ίδιος δεν βιάζεται. Αυτή η στάση του Αμερικανού προέδρου έχει προκαλέσει εκνευρισμό στο Ισραήλ. Παράλληλα, μεσολαβητές από το Κατάρ συναντήθηκαν την Κυριακή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα με Ιρανούς αξιωματούχους, με στόχο να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η αποκάλυψη του Τάκερ Κάρλσον για πυρηνικό χτύπημα

Εν τω μεταξύ, ο Τάκερ Κάρλσον, πρώην «ομιλούσα κεφαλή» στο FOX NEWS, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, έχει πλέον μετατραπεί σε έναν από τους πιο επικριτικούς του. Μαζί του, ως πρώην σύμμαχος και νυν επικρίτρια, συγκαταλέγεται και η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Ο Κάρλσον προχώρησε σε μια αποκάλυψη, την οποία χαρακτήρισε «ανατριχιαστική, αν είναι αληθινή». Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο όρος Pickaxe, το οποίο έχει την περσική ονομασία Κου-ε Κολάνγκ Γκαζ Λα. Στην περιοχή αυτή εικάζεται ότι βρίσκεται μια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, η οποία συνεχίζει το έργο της.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση φέρεται να βρίσκεται κάτω από δεκάδες μέτρα γρανίτη, καθιστώντας την απολύτως προστατευμένη από συμβατικές διατρητικές βόμβες. Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία, δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών.

Ο ρόλος του Νετανιάχου στις πιέσεις για επίθεση

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπερσυντηρητικός δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον ανέφερε ότι ο υπηρεσιακός, πλέον, πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ασκεί πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται και ο ίδιος υπό πολιτική πίεση, φέρεται να πιέζει τον Τραμπ να προκαλέσει ένα συντριπτικό χτύπημα στο Ιράν.

Ο σκοπός αυτής της πίεσης, σύμφωνα με τον Κάρλσον, είναι η προσπάθεια του Νετανιάχου να ανακτήσει την «αίγλη» του στους πολίτες του Ισραήλ. Ο Κάρλσον ισχυρίζεται ότι «υπό την πίεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται εντός ημερών να εξαπολύσει ένα πυρηνικό πλήγμα στο Ιράν. Ο στόχος θα ήταν το όρος Pickax στο κεντρικό Ιράν, όπου οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει επανεκκινήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού πυρηνικών της».

Με πληροφορίες από: Topontiki