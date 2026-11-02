Ο βασιλιάς Κάρολος μούσκεμα στη βροχή: Το απρόοπτο με την ομπρέλα στην Αντίγκουα

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε μούσκεμα κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην Αντίγκουα, όταν μια ξαφνική νεροποντή τον βρήκε απροετοίμαστο. Η στιγμή αυτή, κατά την οποία φάνηκε να αναζητά την ομπρέλα του, έλαβε χώρα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, κατά τους εορτασμούς για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα. Η βασίλισσα Καμίλα πρόλαβε να λάβει ομπρέλα και να απομακρυνθεί, ενώ ο βασιλιάς παρέμεινε για λίγο εκτεθειμένος στην καταρρακτώδη βροχή, προκαλώντας του έντονη ενόχληση.

Το απρόοπτο κατά τους εορτασμούς της ανεξαρτησίας

Το περιστατικό συνέβη στην Αντίγκουα, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας του νησιού. Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, καθώς το βασιλικό ζεύγος βρίσκεται εκεί ενόψει της Συνόδου των Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM), η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Μια απρόσμενη και καταρρακτώδης βροχή διέκοψε τους εορτασμούς, βρίσκοντας τον βασιλιά Κάρολο εκτεθειμένο. Η νεροποντή ξέσπασε την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι, δημιουργώντας μια στιγμή έντασης και αμηχανίας.

Η αναζήτηση της ομπρέλας και η ενόχληση του βασιλιά

Ο βασιλιάς Κάρολος φάνηκε να έχει μείνει χωρίς βοήθεια από τους συνεργάτες του, καθώς στεκόταν στην καταρρακτώδη βροχή. Έκανε κινήσεις σαν να αναρωτιέται «πού είναι η ομπρέλα μου;» και «γιατί καθυστερείτε;», ενώ παρόμοια αγωνία υπήρχε και στον εκπρόσωπο της Αντίγκουα που βρισκόταν στο πλάι του.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο βασιλιάς ρωτούσε επανειλημμένα «πού είναι η ομπρέλα;», κάνοντας χειρονομίες με τα χέρια και κοιτώντας γύρω του για να εντοπίσει τους βοηθούς του. Η στιγμή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το εθιμοτυπικό της Αντίγκουα και η βασίλισσα Καμίλα

Σύμφωνα με τον Telegraph, αργότερα διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της Αντίγκουα, όλοι πρέπει να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Αυτός ήταν ο λόγος που καθυστέρησε να δοθεί ομπρέλα στον βασιλιά της Αγγλίας.

Παρόλα αυτά, η βασίλισσα Καμίλα έλαβε αμέσως μια διάφανη ομπρέλα. Μόλις ξεκίνησε η βροχή, στράφηκε γρήγορα προς το προσωπικό της για να ζητήσει ομπρέλα. Αφού έκανε αρκετές φορές νόημα, ένας υπάλληλος προσωπικής προστασίας έσπευσε να τη βοηθήσει φέρνοντάς της την ομπρέλα, και στη συνέχεια εκείνη κατευθύνθηκε προς τον στεγασμένο χώρο καθισμάτων που προορίζονταν για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η παρέμβαση του υπασπιστή και η συνέχεια της τελετής

Ο βασιλιάς Κάρολος, αντίθετα, έμεινε να δέχεται το νερό της βροχής μέχρι να του δώσει μια ομπρέλα ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι. Ο υπασπιστής έτρεξε κοντά του κρατώντας μια μικρή μαύρη ομπρέλα, παρέχοντας επιτέλους κάλυψη στον μονάρχη.

Αφού έλαβε την ομπρέλα, ο Κάρολος κατευθύνθηκε στο κέντρο του γηπέδου κρίκετ για να επιθεωρήσει το άγημα τιμών, ενώ η βροχή συνέχιζε να πέφτει με ένταση. Η νεροποντή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, επιτρέποντας στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων να συνεχιστεί χωρίς περαιτέρω βροχή.

Το αστείο του βασιλιά και οι επευφημίες του πλήθους

Όταν ο βασιλιάς επέστρεψε, το πλήθος τον υποδέχθηκε με επευφημίες, όπως είχε γίνει και κατά την άφιξή του, και εκείνος ανταπέδωσε με χαιρετισμό. Η τελετή ολοκληρώθηκε κανονικά, παρά το απρόοπτο της βροχής.

Λίγο αργότερα, ο βασιλιάς Κάρολος αστειεύτηκε για το περιστατικό, λέγοντας στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα: «νομίζω ότι το κοστούμι μου είναι έτοιμο να βγάλει νεροκάρδαμο».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis