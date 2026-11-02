Η τεχνητή νοημοσύνη στους δέκα μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών για πρώτη φορά

Η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων φόβων των Αμερικανών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Πανεπιστημίου Chapman. Το 51,9% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ανησυχεί για την επίδρασή της, αναδεικνύοντας ένα νέο πεδίο προβληματισμού για την αμερικανική κοινωνία. Οι ανησυχίες πλέον δεν περιορίζονται μόνο στις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να αντικαταστήσει η τεχνολογία.

Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στους φόβους των Αμερικανών

Οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνονται, για πολλούς Αμερικανούς, στην πολιτική, την οικονομία και τη συνολική λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό προκύπτει από την 12η έκδοση της έρευνας Survey of American Fears, η οποία διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Chapman και φέτος συμπεριέλαβε για πρώτη φορά ειδικά ερωτήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δύο από τις ανησυχίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κατάφεραν να ενταχθούν στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων φόβων. Συγκεκριμένα, οι ανησυχίες αυτές κατέλαβαν την τρίτη και την έβδομη θέση της συνολικής κατάταξης, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη σημασία του θέματος στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ.

Ανησυχίες για την πολιτική διαδικασία

Ένας από τους κυριότερους φόβους που αναδείχθηκαν είναι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να βλάψει την πολιτική διαδικασία. Αυτή η ανησυχία βρέθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης, με ένα σημαντικό ποσοστό, το 51,9% των συμμετεχόντων, να δηλώνει ότι φοβάται ή φοβάται πολύ αυτό το ενδεχόμενο. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει ότι οι προβληματισμοί των πολιτών δεν περιορίζονται πλέον στην αυτοματοποίηση των εργασιών, αλλά επεκτείνονται στον τρόπο με τον οποίο η νέα τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει το ίδιο το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατική λειτουργία.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης μια ενδιαφέρουσα διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν συχνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εκείνων που δεν τα χρησιμοποιούν ποτέ. Μεταξύ όσων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν AI τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 46% εξέφρασε τον συγκεκριμένο φόβο για την πολιτική διαδικασία. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων δεν χρησιμοποιούν ποτέ τέτοια εργαλεία έφτασε το 55%. Αυτή η καταγραφή υποδηλώνει μια συσχέτιση ανάμεσα στην εξοικείωση με την τεχνολογία και το επίπεδο ανησυχίας, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι η χρήση της AI προκαλεί από μόνη της μείωση του φόβου.

Οικονομικές επιπτώσεις και ευρύτεροι προβληματισμοί

Η δεύτερη ανησυχία που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και κατάφερε να εισέλθει στην πρώτη δεκάδα αφορά τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της στην οικονομία. Αυτός ο φόβος κατέλαβε την έβδομη θέση της κατάταξης, με το 49,7% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι φοβάται ή φοβάται πολύ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι πολίτες φαίνεται να προβληματίζονται για το ευρύτερο οικονομικό αποτύπωμα της τεχνολογίας, πέρα από την απλή αντικατάσταση εργασιών.

Ο Seth Benzell, καθηγητής επιχειρήσεων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Chapman, επισήμανε ότι οι φόβοι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο ευρείς από την αυτοματοποίηση και την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας. Τόνισε ότι οι ανησυχίες αφορούν τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στην κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία συνολικά, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των προβληματισμών που γεννά η ανάπτυξη της AI.

Η στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Chapman καταγράφει επίσης ότι η στάση των πολιτών απέναντι στις νέες τεχνολογίες δεν είναι ενιαία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται. Φαίνεται ότι ο σκοπός και οι εφαρμογές κάθε τεχνολογίας διαμορφώνουν την αντίληψη και το επίπεδο αποδοχής ή ανησυχίας του κοινού.

Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται σαφή οφέλη για την ανθρωπότητα, όπως η πρόοδος στον τομέα της ιατρικής και η ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αισιοδοξία από τους Αμερικανούς. Αντίθετα, άλλες εφαρμογές που ενδεχομένως εγείρουν ερωτήματα ή κινδύνους, προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία και δυσπιστία στον πληθυσμό.

Οι κορυφαίοι φόβοι των Αμερικανών

Παρά την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων φόβων, ο κορυφαίος προβληματισμός των Αμερικανών παραμένει η διαφθορά στους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αυτός ο φόβος καταγράφηκε με ένα υψηλό ποσοστό 61,1%, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ανησυχία των πολιτών για την ακεραιότητα του πολιτικού συστήματος.

Η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης σε τόσο υψηλή θέση, δίπλα σε καθιερωμένους φόβους όπως η διαφθορά, υποδηλώνει μια σημαντική μετατόπιση στις προτεραιότητες και τους προβληματισμούς της αμερικανικής κοινωνίας. Η τεχνολογία, που κάποτε θεωρούνταν απλώς ένα εργαλείο, πλέον αναγνωρίζεται ως παράγοντας με δυνητικά ευρείες και βαθιές επιπτώσεις σε κρίσιμους τομείς της ζωής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta