Ο Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν και η κάλπη της Τρίτης: Η διπλωματία της τελευταίας στιγμής

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3ης Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σημαντική πολιτική αντίφαση. Ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει ως επίδειξη αμερικανικής ισχύος, απειλεί πλέον να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς λόγους για εκλογική τιμωρία των Ρεπουμπλικανών. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό ένα παράθυρο διπλωματικής διεξόδου, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης

Η αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου είναι κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, είχε αρχικά παρουσιαστεί από τον Λευκό Οίκο ως προοπτική γρήγορης στρατιωτικής επικράτησης. Ωστόσο, οκτώ μήνες αργότερα, η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι συνέπειες του πολέμου γίνονται αισθητές στην καθημερινότητα των Αμερικανών πολιτών.

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, σε συνδυασμό με τις ακριβές βενζίνες, δημιουργεί ένα δύσκολο πολιτικό τοπίο. Η εξωτερική πολιτική, που παραδοσιακά δεν καθορίζει τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει πλέον μετατραπεί σε ζήτημα της καθημερινότητας των αμερικανικών νοικοκυριών.

Διπλωματικές προσπάθειες και απειλές

Εν μέσω αυτής της τεταμένης κατάστασης, οι διαπραγματεύσεις μέσω του Κατάρ έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με το Reuters, Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν την Κυριακή στην Ντόχα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα επαφών. Στόχος είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, προσφέροντας διπλωματική διέξοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πολιτικό παράδοξο. Χρειάζεται μια διπλωματική επιτυχία πριν από τις εκλογές, για να ενισχύσει τη θέση του. Ταυτόχρονα, όμως, εξακολουθεί να απειλεί με νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Ο πόλεμος και οι επιπτώσεις στην οικονομία

Ο πόλεμος με το Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, έχει εκτεταμένες συνέπειες. Οκτώ μήνες μετά, επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια αγορά ενέργειας, τις μεταφορές και το κόστος ζωής. Η αρχική προσδοκία του Λευκού Οίκου για γρήγορη στρατιωτική επικράτηση δεν επαληθεύτηκε.

Αντίθετα, η παρατεταμένη σύγκρουση οδήγησε σε οικονομικά προβλήματα, τα οποία γίνονται όλο και πιο αισθητά στην καθημερινότητα των αμερικανικών νοικοκυριών, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό τους.

Η ακρίβεια και οι υποσχέσεις του προέδρου

Ένα από τα πιο ορατά αποτελέσματα είναι η αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Σύμφωνα με στοιχεία Reuters της 20ης Οκτωβρίου, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είχε φτάσει τα 4,28 δολάρια ανά γαλόνι. Αυτό είναι περίπου 1,20 δολάρια υψηλότερα από έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση στο ντίζελ, με άμεσες συνέπειες στο κόστος μεταφοράς προϊόντων. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα περιορίσει την ακρίβεια και θα αποφύγει την εμπλοκή σε παρατεταμένους πολέμους. Σήμερα, όμως, οι δύο αυτές υποσχέσεις δοκιμάζονται ταυτόχρονα.

Η κοινή γνώμη και η εξωτερική πολιτική

Η επίδραση της εξωτερικής πολιτικής και των οικονομικών επιπτώσεων στην κοινή γνώμη είναι πλέον εμφανής. Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos κατέγραψε ότι το 78% των Αμερικανών αποδίδει στις πολιτικές Τραμπ ευθύνη για την αύξηση των τιμών. Αυτή η αύξηση ξεπερνά την άνοδο των εισοδημάτων, δημιουργώντας προβλήματα στα νοικοκυριά.

Το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική, που παραδοσιακά δεν καθορίζει τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει μετατραπεί σε ζήτημα της καθημερινότητας των αμερικανικών νοικοκυριών, υπογραμμίζει την αλλαγή στην αντίληψη των ψηφοφόρων. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές τους προεκτάσεις επηρεάζουν πλέον άμεσα την εκλογική συμπεριφορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki