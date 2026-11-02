Οι ΗΠΑ πιέζουν για επανεκκίνηση των ρωσικών εξαγωγών αερίου στην Ευρώπη

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ασκεί πίεση από τον Σεπτέμβριο με στόχο την ταχύτερη δυνατή επανεκκίνηση των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Οι εξαγωγές αυτές προβλέπεται να γίνονται μέσω των αγωγών που διασχίζουν την Ουκρανία. Τις πληροφορίες αυτές μεταφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που βρίσκονται κοντά στις εξελίξεις.

Η αμερικανική πίεση για την επανεκκίνηση των ροών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο μια προσπάθεια για να επανέλθουν οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η πίεση αυτή αφορά την άμεση επανέναρξη των εξαγωγών, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους αγωγούς που περνούν από το έδαφος της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας, θεωρώντας την κρίσιμη για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Οι συζητήσεις και οι πιέσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο την εξεύρεση λύσεων για την απρόσκοπτη μεταφορά του ρωσικού φυσικού αερίου.

Οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal

Οι πληροφορίες σχετικά με τις αμερικανικές πιέσεις δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα Wall Street Journal. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται πηγές που φέρεται να βρίσκονται εντός της ομάδας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, οι πηγές της Wall Street Journal περιλαμβάνουν στελέχη εντός των κυβερνήσεων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ουκρανίας. Αυτό υποδηλώνει ένα ευρύ φάσμα επαφών και συνομιλιών που διεξάγονται σε διάφορα επίπεδα.

Συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων συνομιλιών. Σκοπός αυτών των συνομιλιών είναι η εξασφάλιση μιας κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα αφορά συγκεκριμένα τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Η προσπάθεια για την προστασία των ενεργειακών υποδομών αποτελεί κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν τη σταθεροποίηση της κατάστασης στον ενεργειακό τομέα.

Η πρόταση Κούσνερ και Γουίτκοφ

Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί μια συγκεκριμένη ιδέα, η οποία εισηγείται από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ. Η πρόταση αυτή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πωλήσεις του φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με την ιδέα που παρουσιάστηκε, οι πωλήσεις θα διενεργούνται μέσω μιας αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας. Αυτή η εταιρεία θα αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις συναλλαγές φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Παράκαμψη κυρώσεων και κερδοφόρες ευκαιρίες

Ο μηχανισμός της αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας έχει σχεδιαστεί με διπλό στόχο. Ο ένας είναι να παρακάμπτονται οι ευρωπαϊκές κυρώσεις που βρίσκονται σε ισχύ. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτρέπεται η ροή του φυσικού αερίου παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη ρύθμιση δημιουργεί μια δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για τους Αμερικανούς επενδυτές. Η εμπλοκή μιας αμερικανικής εταιρείας ως ενδιάμεσου αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε αυτούς που θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Με πληροφορίες από: Newsit