Η κακοκαιρία Agneta σφυροκοπά τη Ρόδο: Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα και πλημμύρισαν σπίτια

Η εβδομάδα ξεκίνησε με έντονα καιρικά φαινόμενα στη Ρόδο, καθώς η κακοκαιρία Agneta, η οποία έχει ξεκινήσει την επέλασή της στην Ελλάδα από την Κυριακή, συνεχίζει να προκαλεί σφοδρές καταιγίδες στο νησί. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα αισθητές.

Ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές

Τα ορμητικά νερά που κατέκλυσαν τη Ρόδο παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ζημιές είναι εκτεταμένες και επηρεάζουν σημαντικά την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ειδικότερα, στον Αρχάγγελο της Ρόδου, η εικόνα είναι ανησυχητική, με δεκάδες οχήματα να έχουν παρασυρθεί από την ορμή των υδάτων. Οι κάτοικοι και οι αρχές αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κατάσταση, προσπαθώντας να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των σφοδρών καταιγίδων.

Προειδοποίηση μέσω 112 και οδηγίες Πολιτικής Προστασίας

Λόγω των σοβαρών καιρικών φαινομένων, στις 3:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, εστάλη ένα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112. Το μήνυμα απευθυνόταν σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου, καλώντας τους σε εγρήγορση.

Μέσω αυτής της επείγουσας ειδοποίησης, η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως απαραίτητο. Παράλληλα, τους παρότρυνε να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Κλειστά σχολεία σε δύο δημοτικές ενότητες

Ως προληπτικό μέτρο και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη από τον Δήμο Ρόδου, αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα, με τη δημοτική αρχή να υπογραμμίζει τον προληπτικό χαρακτήρα του μέτρου. Στόχος είναι η προστασία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Η απόφαση ισχύει για όλες τις σχολικές μονάδες των δύο συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων και μόνο για τη σημερινή ημέρα.

Η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού της ΕΜΥ

Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, η κακοκαιρία Agneta αναμένεται να συνεχίσει την επέλασή της έως και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.

Το επικαιροποιημένο δελτίο προειδοποιεί για τη συνέχιση των έντονων φαινομένων, τα οποία θα περιλαμβάνουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Μια τραγική υπενθύμιση από τον Οκτώβριο

Η τρέχουσα κακοκαιρία φέρνει στη μνήμη ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη τον Οκτώβριο στο ίδιο νησί. Τότε, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Το δυστύχημα είχε προκληθεί επίσης από τις συνέπειες της κακοκαιρίας που έπληττε την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis