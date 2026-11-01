Συντριβή ιδιωτικού αεροπλάνου με εννέα επιβαίνοντες στη Φλόριντα

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς ένα ιδιωτικό αεροπλάνο με εννέα επιβαίνοντες συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή. Το δυστύχημα προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από το σημείο της πτώσης. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Το χρονικό της συντριβής

Η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε περίπου στις 12:50 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, ή λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, στην περιοχή Γκρίνακρες, στην κομητεία Παλμ Μπιτς. Το ιδιωτικό τζετ κατέπεσε σε έναν οικισμό με τροχοβίλες, κοντά στον δρόμο Military Trail. Το ακριβές σημείο της πτώσης προσδιορίζεται μεταξύ της λεωφόρου Cresthaven και της 10th Avenue North, καθώς και κοντά στη διασταύρωση των South Military Trail και Marilyn Drive.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, η οποία ήταν αντιληπτή ακόμη και από μεγάλη απόσταση. Βίντεο από τη συντριβή δείχνουν το αεροσκάφος να πραγματοποιεί απότομη βύθιση και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες, σχηματίζοντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.

Η πορεία του μοιραίου Learjet 60

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα Learjet 60, με κωδικό N722BD, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ, στο Τέξας, με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν συνέβη το μοιραίο.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης έδειξαν ότι το Learjet 60 πραγματοποίησε μια απότομη βουτιά, χάνοντας περίπου 27.000 πόδια υψομέτρου, δηλαδή 8.230 μέτρα, μέσα σε μόλις ένα λεπτό. Τα πρώτα στοιχεία από τα ραντάρ υποδεικνύουν επίσης ότι το ιδιωτικό τζετ πραγματοποίησε απότομη κάθοδο από ύψος περίπου 2.440 μέτρων, λίγο πριν διακοπούν τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης και την τελική του πτώση στο έδαφος.

Συνέπειες και έρευνα των αρχών

Από την πρόσκρουση, το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε αρχικά σε ένα δέντρο και στη συνέχεια να παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης, προτού καταπέσει στην κατοικημένη περιοχή. Το αεροπλάνο φέρεται να διαλύθηκε εντελώς κατά την πρόσκρουση, αφήνοντας πίσω του σκηνές καταστροφής. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) επιβεβαίωσε το αεροπορικό δυστύχημα, ενώ το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς συντονίζει τις ενέργειες στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες που αποδίδονται στις τοπικές Αρχές κάνουν λόγο για «πολλούς νεκρούς», ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός θυμάτων μέχρι στιγμής. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν υπάρχουν επιζώντες μεταξύ των εννέα επιβαινόντων του αεροσκάφους, καθώς και αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες μεταξύ των κατοίκων της περιοχής όπου σημειώθηκε η συντριβή.

Άμεση κινητοποίηση και μέτρα ασφαλείας

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα στο σημείο της συντριβής, περιλαμβάνοντας πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα και αστυνομία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επέμβαση των συνεργείων διάσωσης και έρευνας, η κυκλοφορία στον κεντρικό δρόμο Military Trail διακόπηκε και στα δύο ρεύματα.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συλλέγουν εντατικά στοιχεία από το σημείο του δυστυχήματος και να αναλύουν τα διαθέσιμα δεδομένα πτήσης, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis