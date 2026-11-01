Η Ρωσία αρνήθηκε την παράταση εκεχειρίας στο κατεχόμενο Ολέσκι

Η Ρωσία απέρριψε την πρόταση του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας για παράταση της εκεχειρίας γύρω από το κατεχόμενο Ολέσκι, μια πόλη που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία και τελεί υπό ρωσική κατοχή. Η κατάπαυση του πυρός, η οποία λήγει απόψε, είχε επιτευχθεί έπειτα από παρέμβαση της Μελάνια Τραμπ και είχε επιτρέψει την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων προς το Τσερνίχιβ. Μετά τη ρωσική άρνηση, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή καθίσταται πλέον αμφίβολη.

Η ρωσική άρνηση και η λήξη της εκεχειρίας

Την άρνηση της Ρωσίας να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας. Η συγκεκριμένη εκεχειρία αφορά την περιοχή γύρω από το Ολέσκι, μια πόλη που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία και τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού. Η είδηση αυτή μεταδόθηκε από τον αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας είχε υποβάλει «μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας», όπως δήλωσε η ίδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ωστόμως, οι Ρώσοι «δεν θέλουν» να προχωρήσουν σε αυτή την παράταση, καθώς πλησιάζει η λήξη της συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός, η οποία είναι προγραμματισμένη για απόψε.

Το ιστορικό της κατάπαυσης του πυρός

Η αρχική κατάπαυση του πυρός στην περιοχή του Ολέσκι είχε επιτευχθεί έπειτα από παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Αυτή η συμφωνία για εκεχειρία ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς επέτρεψε την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών ενεργειών στην κατεχόμενη πόλη.

Ο βασικός σκοπός της εκεχειρίας ήταν να επιτρέψει την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από το Ολέσκι. Πράγματι, η κατάπαυση του πυρός επέτρεψε την μετακίνηση εκατοντάδων πολιτών από την περιοχή, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς την πόλη Τσερνίχιβ, βρίσκοντας εκεί ασφάλεια.

Η κατάσταση στο Ολέσκι: Μια κατεχόμενη πόλη

Το Ολέσκι είναι μια πόλη στρατηγικής σημασίας, που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία και τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού. Η πόλη αυτή ανήκει διοικητικά στην περιοχή της Χερσώνας, μια από τις περιοχές που επλήγησαν σφοδρότερα από την εισβολή.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το Ολέσκι φιλοξενούσε έναν πληθυσμό περίπου 24.000 κατοίκων. Η πόλη καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατά τις πρώτες ημέρες της πλήρους κλίμακας εισβολής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική απομάκρυνση μεγάλου μέρους του πληθυσμού και τη δημιουργία σοβαρών ανθρωπιστικών προβλημάτων.

Οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις και η αβεβαιότητα

Χθες, περίπου 750 κάτοικοι του Ολέσκι, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη Τσερνίχιβ. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη στην ισχύουσα εκεχειρία, η οποία παρείχε ένα παράθυρο ασφαλείας για τους πολίτες που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν την κατεχόμενη περιοχή.

Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, είχε δηλώσει το πρωί της Παρασκευής ότι «όσοι αποφάσισαν να μείνουν θα λάβουν όλη την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια». Η δήλωση αυτή έγινε πριν από τη ρωσική άρνηση για παράταση της εκεχειρίας.

Ωστόσο, μετά την απόφαση της Ρωσίας να μην παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, η οποία είχε επιτευχθεί με την παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η κατάσταση σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας έχει περιέλθει σε αβεβαιότητα. Όπως αναφέρθηκε, «όλα είναι αμφίβολα» πλέον για την υποστήριξη όσων παραμένουν στην πόλη, καθώς η εκεχειρία λήγει σήμερα το βράδυ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki