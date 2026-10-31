Πάνω από 100.000 διαδηλωτές σε συγκεντρώσεις στη Γερμανία, με περιορισμένα επεισόδια

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρέθηκαν το Σάββατο σε περισσότερες από 30 συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Οι διαδηλώσεις, οι οποίες ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, πραγματοποιήθηκαν μετά από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Η Gen Z ρυθμίζει». Παρά τον γενικά ειρηνικό χαρακτήρα, περιορισμένης έκτασης επεισόδια ξέσπασαν σε ορισμένες πόλεις μετά τη λήξη των κύριων συγκεντρώσεων.

Συμμετοχή και αιτήματα των διαδηλωτών

Οι πολίτες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε όλη τη Γερμανία ξεπέρασαν τους 100.000, δείχνοντας μαζική ανταπόκριση στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Η Gen Z ρυθμίζει». Οι διαδηλώσεις, που έφτασαν τις 30 σε αριθμό, είχαν ως κεντρικά αιτήματα την απαίτηση για καλύτερη παιδεία και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προστασίας του κλίματος.

Ένα ακόμη βασικό αίτημα των διαδηλωτών, όπως αυτό εκφράστηκε από τους διοργανωτές, ήταν η κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Οι συγκεντρώσεις χαρακτηρίστηκαν από τους διοργανωτές ως επιτυχημένες, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου.

Περιορισμένα επεισόδια σε μεγάλες πόλεις

Παρόλο που οι περισσότερες διαδηλώσεις διεξήχθησαν ειρηνικά, μετά το τέλος τους, σε ορισμένες πόλεις σημειώθηκαν περιορισμένης έκτασης επεισόδια. Συγκεκριμένα, η κατάσταση κλιμακώθηκε σε Αμβούργο, Κολωνία, Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη και Βερολίνο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ταραχές προκλήθηκαν από «αυτόνομες ομάδες» και σε κάποιες περιπτώσεις από «άτομα που φορούσαν μάσκες». Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει, κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού και κανονιών νερού για να διαλύσει τα πλήθη και να επαναφέρει την τάξη.

Η παρέμβαση της αστυνομίας και οι δηλώσεις Ρόσκοπφ

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδιακών Αστυνομικών, Αντρέας Ρόσκοπφ, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι διαδηλώσεις της Gen Z αποδείχθηκαν «πολύ ειρηνικές» στο σύνολό τους. Ωστόσο, αναγνώρισε την κλιμάκωση της κατάστασης σε συγκεκριμένες πόλεις, όπου η αστυνομία βρέθηκε αντιμέτωπη με ομάδες που προκάλεσαν αναταραχές.

Ο κ. Ρόσκοπφ υπογράμμισε ότι η αστυνομία παραμένει σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω ταραχών, ακόμη και κατά τις βραδινές ή νυχτερινές ώρες. Διευκρίνισε ότι η αστυνομία έχει την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Παράλληλα, ανέφερε ότι κάποιοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν στη Φρανκφούρτη, όταν περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν μαζικά στις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας αντικείμενα, μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης.

Ειδική περίπτωση στην Κολωνία

Στην Κολωνία, όπου είχε προγραμματιστεί η κεντρική διαδήλωση, η αστυνομία προχώρησε στην ακύρωσή της την τελευταία στιγμή. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με το δίκτυο WDR, «αριστερές εξτρεμιστικές και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες» είχαν διεισδύσει στους ειρηνικούς διαδηλωτές.

Οι ομάδες αυτές φέρεται να χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα και να είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες. Η αστυνομία διέλυσε το πλήθος με τη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων αστυνομικών και τη χρήση δύο κανονιών νερού, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην πόλη.

Επεισόδια με πυροτεχνήματα και μελλοντικές κινητοποιήσεις

Εκτός από την Κολωνία, πυροτεχνήματα χρησιμοποιήθηκαν εναντίον αστυνομικών και σε άλλες πόλεις, όπως στη Νυρεμβέργη, στο Βερολίνο και στο Αμβούργο, υποδεικνύοντας ένα μοτίβο κλιμάκωσης της έντασης σε συγκεκριμένα σημεία. Σε κάποιες περιπτώσεις, περιορισμένης έκτασης επεισόδια βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Παρά τα επεισόδια, οι διοργανωτές των διαδηλώσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ευρεία συμμετοχή των πολιτών. Ανακοίνωσαν επίσης ότι έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας έτσι τις προσπάθειές τους για την προώθηση των αιτημάτων τους.

Με πληροφορίες από: Enikos