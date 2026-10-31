Αρνητικό ρεκόρ επιθέσεων σε πλοία στον Κόλπο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την UKMTO

Ο Οκτώβριος του τρέχοντος έτους αποτελεί τον μήνα με τις περισσότερες καταγεγραμμένες επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή του Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ. Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 35 περιστατικά σημειώθηκαν εντός του μήνα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη. Αυτός ο αριθμός συνιστά ένα αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο «μαύρος» Οκτώβριος και το αρνητικό ρεκόρ

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η UKMTO, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, δείχνουν μια σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων. Συγκεκριμένα, οι 35 επιθέσεις σε πλοία που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο ξεπερνούν κάθε προηγούμενο μηνιαίο σύνολο από τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυτών των περιστατικών. Η αύξηση των επιθέσεων τον Οκτώβριο υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Η σύγκριση με προηγούμενους μήνες

Ο Οκτώβριος έχει καταγραφεί ως ο μήνας με τις περισσότερες επιθέσεις κατά πλοίων από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Αυτό το αρνητικό ρεκόρ τονίζει την επιδείνωση της κατάστασης στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κλιμάκωσης, ο Μάρτιος είχε καταγράψει περίπου 30 περιστατικά, τοποθετώντας τον ως τον δεύτερο μήνα με τις περισσότερες επιθέσεις. Ωστόσο, ο Οκτώβριος ξεπέρασε αυτόν τον αριθμό, φτάνοντας τις 35 επιθέσεις, γεγονός που καθιστά τον συγκεκριμένο μήνα τον πιο επικίνδυνο για τα πλοία στην περιοχή.

Ανακοινώσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Την Παρασκευή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προέβησαν σε ανακοίνωση σχετικά με σοβαρά περιστατικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον τέσσερα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα εντός και πλησίον των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Η ανακοίνωση των IRGC προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στην εικόνα της αυξημένης ανασφάλειας που επικρατεί στην περιοχή.

Περιστατικό με πλοίο νότια του Λαβάν

Την ίδια ημέρα που οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν την ανακοίνωσή τους, η UKMTO ανέφερε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Πρόκειται για μία επίθεση σε πλοίο, το οποίο επλήγη από βλήμα.

Το συμβάν έλαβε χώρα νότια του ιρανικού νησιού Λαβάν, μια περιοχή που βρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης υψηλού κινδύνου. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, εκδηλώθηκε πυρκαγιά επί του σκάφους, προσθέτοντας ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό στην αύξηση των επιθέσεων που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο.

Ο ρόλος της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, UKMTO, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην καταγραφή και την ενημέρωση για τα περιστατικά στην περιοχή. Τα στοιχεία της αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών.

Η συνεχής παρακολούθηση και η δημοσιοποίηση των δεδομένων από την UKMTO είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση των κινδύνων και την ενημέρωση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας σχετικά με την κλιμακούμενη απειλή στον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από: Enikos