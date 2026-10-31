Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η άμεση εκδήλωση της φωτιάς προκάλεσε την κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο έσπευσε στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Παράλληλα, και για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση μιας παρακείμενης πολυκατοικίας.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση κινητοποίηση

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε έναν χώρο επιχείρησης που λειτουργεί ως αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό σημείο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχή της Γλυφάδας Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πρώτες πληροφορίες έδειχναν την ανάγκη για ταχεία επέμβαση, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες και να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια.

Προληπτική εκκένωση παρακείμενης πολυκατοικίας

Λόγω της φύσης του περιστατικού και της εγγύτητας της αντιπροσωπείας με κατοικίες, κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση μιας παρακείμενης πολυκατοικίας. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιήθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους, με στόχο την διασφάλιση της ασφάλειας των ενοίκων και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου από την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η απόφαση για την προληπτική εκκένωση ελήφθη άμεσα από τις αρχές που έφτασαν στο σημείο, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις οικίες τους μέχρι να ελεγχθεί πλήρως η κατάσταση και να εξαλειφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Η επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στη Γλυφάδα επιχείρησαν συνολικά 28 πυροσβέστες. Η ομάδα αυτή των πυροσβεστών εργάστηκε εντατικά για την κατάσβεση των φλογών και τον περιορισμό της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις υποστηρίχθηκαν από 9 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έφεραν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποτελεσματική επέμβαση. Επιπλέον, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο συνέβαλε στην πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία και στην καλύτερη διαχείριση της φωτιάς.

Η συντονισμένη προσπάθεια των πυροσβεστών, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και των ειδικών οχημάτων, είχε ως αποτέλεσμα τον επιτυχή έλεγχο της κατάστασης. Η επιχείρηση κατάσβεσης διεξήχθη μεθοδικά, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Περιορισμός και κατάσβεση της φωτιάς

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η φωτιά περιορίστηκε σημαντικά από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή τους σε μεγαλύτερη έκταση εντός της επιχείρησης ή σε γειτονικά κτίρια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης, στη Γλυφάδα Αττικής, κατεσβέσθη πλήρως. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης σηματοδοτεί το τέλος του άμεσου κινδύνου για την περιοχή και τους κατοίκους, μετά από ώρες αγωνίας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Enikos