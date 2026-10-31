Η μαφία του χαλκού «ξηλώνει» τη χώρα: Από τα καλώδια του ΟΣΕ μέχρι την τραγωδία στην Πλάκα

Η έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς, έφερε στην επιφάνεια με τον πλέον σκληρό τρόπο τις επικίνδυνες συνέπειες της δράσης όσων αφαιρούν μέταλλα από δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Η προσπάθεια αφαίρεσης χάλκινων σωληνώσεων από την εγκατάσταση φυσικού αερίου ενός κτιρίου φέρεται να προκάλεσε διαρροή, η οποία οδήγησε στην έκρηξη και στον θάνατο των έξι ανθρώπων. Για την υπόθεση, τρεις άνδρες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για εμπρησμό και έκρηξη από πρόθεση.

Η εγκληματική δράση και οι κίνδυνοι

Η υπόθεση της Πλάκας ανέδειξε μια εγκληματική δραστηριότητα που εδώ και χρόνια προκαλεί σημαντικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα. Ο χαλκός έχει καταστεί ένα ιδιαίτερα περιζήτητο υλικό στην παράνομη αγορά μετάλλων, με τις ομάδες που ειδικεύονται στην αφαίρεσή του να στοχεύουν ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων. Οι στόχοι τους περιλαμβάνουν από μετασχηματιστές και σιδηροδρομικά καλώδια μέχρι σωληνώσεις κτιρίων, συστήματα κλιματισμού, καθώς και εγκαταστάσεις σε σχολεία και νοσοκομεία.

Η υψηλή εμπορική αξία του χαλκού, σε συνδυασμό με την ευκολία μεταπώλησης και επεξεργασίας του, αποτελεί ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για τους δράστες. Ωστόσο, οι συνέπειες αυτών των κλοπών συχνά ξεπερνούν κατά πολύ την απλή αξία του μετάλλου που αφαιρείται. Η τραγωδία στην Πλάκα, αν και δεν αποτελεί μια τυπική υπόθεση κλοπής μετάλλων, υπογραμμίζει μια πτυχή του φαινομένου που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των πολιτών.

Επιπτώσεις στην ασφάλεια και τη λειτουργία των δικτύων

Η αφαίρεση χαλκού από εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου ή άλλα δίκτυα δεν περιορίζεται μόνο στην πρόκληση υλικών ζημιών και διακοπών λειτουργίας. Μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, όπως ακριβώς συνέβη στο περιστατικό της Πλάκας. Το πρόβλημα αυτό έχει παρατηρηθεί επί σειρά ετών σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

Στον τομέα του σιδηροδρόμου, οι κλοπές επικεντρώνονται σε καλώδια ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Αυτές οι ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών και απαιτούν εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης για την επαναφορά τους σε πλήρη λειτουργία.

Στοχευμένες υποδομές και γεωγραφική εξάπλωση

Το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί επίσης βασικό στόχο των εγκληματικών ομάδων, με τους μετασχηματιστές να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω των σημαντικών ποσοτήτων χαλκού που περιέχουν. Η δράση των δραστών δεν περιορίζεται μόνο σε αστικές περιοχές, αλλά επεκτείνεται και στην ύπαιθρο.

Στις αγροτικές περιοχές, οι κλοπές αφορούν καλώδια από γεωτρήσεις και αρδευτικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας προβλήματα στους αγρότες και στην άρδευση των καλλιεργειών. Στις αστικές περιοχές, οι κλοπές επεκτείνονται στον δημοτικό φωτισμό, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών, καθώς και σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Ευρύ φάσμα στόχων

Πέρα από τις προαναφερθείσες υποδομές, στο στόχαστρο των δραστών βρίσκονται επίσης σχολεία και νοσοκομεία, τα οποία αποτελούν κρίσιμους φορείς για την κοινωνία. Από τα κτίρια αυτά αφαιρώνονται καλώδια, σωληνώσεις και διάφορα μεταλλικά εξαρτήματα, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες και ζημιές στις εγκαταστάσεις τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι δράστες στρέφονται και σε εξωτερικές μονάδες κλιματισμού, καθώς και σε άλλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος περιέχει χαλκό. Οι κλοπές καλωδίων από τα δίκτυα επηρεάζουν επίσης εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και αεροδρόμια, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους και απαιτώντας δαπανηρές επισκευές και αντικαταστάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki