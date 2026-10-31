Αγωνία στη Μέση Ανατολή για την επανεκκίνηση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν

Σε αγωνία και σύγχυση έχουν βυθιστεί οι κάτοικοι της Μέσης Ανατολής, καθώς αναζητούν ενδείξεις για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση αυτή έρχεται εν μέσω ελάχιστης σαφήνειας από την Ουάσινγκτον και πολεμοχαρών δηλώσεων από την Τεχεράνη, δημιουργώντας ένα κλίμα αναμονής και νευρικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Το κλίμα ανησυχίας στη Μέση Ανατολή

Το κλίμα στην περιοχή έχει αλλάξει αισθητά, όπως περιγράφει μια 36χρονη Αμερικανίδα υπήκοος που διαμένει στη Σαουδική Αραβία. Η ίδια σχεδιάζει να αποχωρήσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης στις ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανή η επανέναρξη των αψιμαχιών μετά την εκλογική αναμέτρηση.

«Οι άνθρωποι είναι γενικά πιο προσεκτικοί και νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε παιχνίδι αναμονής για να δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε η Αμερικανίδα υπήκοος. Στα σπίτια και στους χώρους εργασίας στις αραβικές χώρες του Κόλπου, τα ερωτήματα δίνουν και παίρνουν, καθώς οι κάτοικοι αναζητούν ενδείξεις που θα τους βοηθήσουν να προγραμματίσουν τις κινήσεις τους σε περίπτωση που κλείσουν τα σχολεία ή σημειωθούν διαταραχές στις μετακινήσεις.

Η πορεία της σύγκρουσης και το επίμονο αδιέξοδο

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν. Τα πλήγματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου έντασης.

Αυτή την εβδομάδα, η σύγκρουση εισήλθε στον όγδοο μήνα της, με τις δύο πλευρές να παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα επίμονο αδιέξοδο. Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε διπλωματικό επίπεδο, ούτε έχει καταστεί δυνατό να σπάσει το στρατιωτικό αδιέξοδο που επικρατεί, διατηρώντας την περιοχή σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Οι ασαφείς δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προσφέρει ελάχιστη σαφήνεια ως προς τον τελικό του στόχο. Η στάση του χαρακτηρίζεται από ταλαντεύσεις, καθώς άλλοτε απειλεί με νέα πλήγματα και άλλοτε δείχνει ανοχή προς μια πιθανή διπλωματική οδό, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα επιτεθεί στο Ιράν σε καμία περίπτωση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές». Το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ούτε απέκλεισε, ούτε επιβεβαίωσε την επανέναρξη των πληγμάτων στη συνέχεια, αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της συνεχούς νευρικότητας που επικρατεί στην περιοχή, καθώς η αβεβαιότητα εντείνεται.

Η στρατηγική του Ιράν και οι «κόκκινες γραμμές»

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προσπαθήσει να προβάλει τη δική του αποτρεπτική ισχύ. Ισχυρίζεται ότι διαθέτει πλέον οπλοστάσιο ικανό να πλήξει περισσότερους στόχους και να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες ζημιές από ό,τι στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση του έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η διαμεσολάβηση συνεχίζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο, ωστόσο μια καμπή στην κατάσταση θα εξαρτηθεί από το αν τουλάχιστον μία από τις δύο πλευρές θα παραβιάσει τις δικές της «κόκκινες γραμμές». Αυτή η κατάσταση διατηρεί την ένταση σε υψηλά επίπεδα, καθώς οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

Συνεχείς παρασκηνιακές επαφές εν μέσω ανησυχίας

Ενώ οι δύο πλευρές παραμένουν εγκλωβισμένες σε στρατιωτικό και διπλωματικό αδιέξοδο, παρασκηνιακές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η έλλειψη σαφήνειας από την Ουάσινγκτον και οι πολεμοχαρείς δηλώσεις από την Τεχεράνη τροφοδοτούν ενεργά το αίσθημα ανησυχίας.

Οι άνθρωποι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να αναζητούν ενδείξεις για το μέλλον της σύγκρουσης, καθώς η αβεβαιότητα για το αν θα αναζωπυρωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ παραμένει έντονη. Η περιοχή βρίσκεται σε ένα παιχνίδι αναμονής, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Με πληροφορίες από: Enikos