Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Έσπασαν πινιάτα με το κεφάλι του Μακρόν και ξέσπασαν επεισόδια

Οι διαδηλώσεις κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν συνεχίζονται για τρίτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, με την ένταση να κλιμακώνεται στους δρόμους. Το Σάββατο (31.10.2026) χαρακτηρίστηκε από ένα ασυνήθιστο περιστατικό στο Μπορντό, όπου διαδηλωτές προχώρησαν σε μια συμβολική ενέργεια, σπάζοντας μια πινιάτα που απεικόνιζε το κεφάλι του Γάλλου προέδρου. Παράλληλα, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων τόσο στην πρωτεύουσα, το Παρίσι, όσο και στην Τουλούζη.

Το περιστατικό με την πινιάτα στην πλατεία της Νίκης στο Μπορντό

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του Σαββάτου ήταν η ασυνήθιστη εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου από το Μπορντό. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην πλατεία της Νίκης της πόλης, διαδηλωτές μετέτρεψαν το κεφάλι του Εμανουέλ Μακρόν σε πινιάτα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, φαίνεται ένας μασκοφόρος διαδηλωτής να στέκεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο, κρατώντας με ένα καλάμι την πινιάτα που απεικόνιζε τον Γάλλο πρόεδρο. Ένας δεύτερος διαδηλωτής προσπαθούσε να τη σπάσει, χτυπώντας την επανειλημμένα με ένα ψεύτικο σπαθί. Όταν η πινιάτα άρχισε να διαλύεται, πλαστά χαρτονομίσματα σκορπίστηκαν στον αέρα, ενώ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από κάτω παρακολουθούσε τη σκηνή και πανηγύριζε έντονα. Οι εικόνες αυτές έγιναν γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς η ένταση στους δρόμους της χώρας συνεχίζει να αυξάνεται.

Ένταση και συγκρούσεις με την αστυνομία στο Παρίσι

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία πήραν πιο έντονη τροπή το Σάββατο (31.10.2026), καθώς, πέρα από το συμβολικό περιστατικό στο Μπορντό, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών σε αρκετές πόλεις. Στη γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, επεισόδια ξέσπασαν όταν η πορεία των διαδηλωτών πλησίαζε στον τελικό προορισμό της, σύμφωνα με αναφορές δημοσιογράφων του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ορισμένοι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν σφυριά για να ξηλώσουν πλάκες από το οδόστρωμα. Αυτές οι πλάκες στη συνέχεια εκτοξεύθηκαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Επιπλέον, εκτοξεύθηκαν και άλλα αντικείμενα, καθώς και ένας εμπρηστικός μηχανισμός, προς τις αστυνομικές δυνάμεις, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα στους δρόμους της πόλης.

Χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού στην Τουλούζη

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στο Παρίσι και το Μπορντό, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Στην Τουλούζη, η αστυνομία χρειάστηκε να παρέμβει με πιο δυναμικό τρόπο για να διαχειριστεί την κατάσταση. Οι αρχές χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού, γνωστά και ως «αύρες», προκειμένου να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις των διαδηλωτών και να αποκαταστήσουν την τάξη στους δρόμους της πόλης.

Οι διαδηλώσεις κατά του Εμανουέλ Μακρόν συνεχίζονται

Οι διαδηλώσεις κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν συνεχίζονται αδιάκοπα για τρίτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις κινητοποιήσεις να λαμβάνουν διαφορετικές μορφές, από συμβολικές ενέργειες έως ανοιχτές συγκρούσεις. Η ένταση στους δρόμους της χώρας παραμένει υψηλή, με τα περιστατικά που σημειώθηκαν το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2026, να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εικόνας αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας. Οι εικόνες από το Μπορντό, το Παρίσι και την Τουλούζη αποτυπώνουν την κλιμάκωση των αντιδράσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit