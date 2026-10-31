Το υδρολογικό έργο Olmos στο Περού αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Ένα από τα μεγαλύτερα υδρολογικά έργα του Περού, το Proyecto Olmos, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός φιλόδοξου σχεδίου για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της χώρας. Το γιγαντιαίο υδρολογικό έργο Olmos φιλοδοξεί να αλλάξει τον αγροτικό χάρτη του Περού, μεταφέροντας νερό από την πλευρά του Ατλαντικού σε άνυδρες περιοχές. Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο υποδομής που επιτρέπει τη μεταφορά νερού από την ανατολική πλευρά των Άνδεων προς την άνυδρη περιοχή Lambayeque, στις ακτές του Ειρηνικού.

Η καρδιά του έργου: Η σήραγγα των Άνδεων

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο του έργου είναι μια υπόγεια σήραγγα μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων. Αυτή η σήραγγα διασχίζει την οροσειρά των Άνδεων και μεταφέρει νερό από τον ποταμό Huancabamba. Η μεταφορά του νερού γίνεται μέσω ενός συστήματος που συνδυάζει το φράγμα Limón με την υπόγεια σήραγγα.

Αρχικά, τα νερά του ποταμού Huancabamba συγκεντρώνονται στον ταμιευτήρα του φράγματος Limón. Στη συνέχεια, διοχετεύονται μέσα από τη σήραγγα, η οποία έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα και διάμετρο 4,8 μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο, υδάτινοι πόροι που κατευθύνονταν προς τη λεκάνη του Αμαζονίου αξιοποιούνται για την άρδευση εκτάσεων στη δυτική πλευρά της οροσειράς.

Από τον Αμαζόνιο στην έρημο

Το νερό που μεταφέρεται μέσω της σήραγγας καταλήγει στην κοιλάδα Olmos, όπου διανέμεται μέσω ενός σύγχρονου συστήματος άρδευσης. Η πρώτη φάση του έργου έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει 43.500 εκτάρια γης. Από αυτά, 38.000 εκτάρια βρίσκονται σε νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ 5.500 ανήκουν στην παλαιότερη κοιλάδα Olmos.

Η μεταφορά νερού έχει ήδη αλλάξει την εικόνα της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού φορέα Proyecto Especial Olmos Tinajones, μέχρι το τέλος του 2022 είχαν αναπτυχθεί περισσότερα από 25.000 εκτάρια καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων ζαχαροκάλαμο.

Μια δεκαετίες ιδέα με σταδιακή υλοποίηση

Το έργο Olmos δεν αποτελεί μια πρόσφατη κατασκευή, καθώς η ιδέα του διαμορφωνόταν επί δεκαετίες. Η παραχώρηση των βασικών υποδομών του έργου έγινε το 2004. Η λειτουργία της μεταφοράς νερού ξεκίνησε το 2012, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου.

Το αρδευτικό σκέλος του έργου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Νοέμβριο του 2014, επιτρέποντας την αξιοποίηση των μεταφερόμενων υδάτων για γεωργικούς σκοπούς. Η σταδιακή αυτή υλοποίηση αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για την ανάπτυξη των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Επόμενα βήματα και επενδύσεις

Η επόμενη φάση του σχεδιασμού προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές του έργου. Τον Ιούνιο του 2026, η περιφερειακή κυβέρνηση της Lambayeque, η κρατική υπηρεσία ProInversión και ο ειδικός φορέας του έργου υπέγραψαν συμφωνία για την προώθηση των νέων εργασιών. Η επένδυση για αυτή τη φάση εκτιμάται σε 400 εκατομμύρια δολάρια.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ύψους του φράγματος Limón από τα 43 στα 85 μέτρα. Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες για τον περιορισμό της συσσώρευσης φερτών υλικών, ενέργειες ενίσχυσης των υποδομών, καθώς και προσαρμογές στο σύστημα μεταφοράς νερού για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Μελλοντική λειτουργία και διαχείριση

Σύμφωνα με την ProInversión, τον Ιούλιο του 2026 ξεκίνησε η διαδικασία προώθησης μιας νέας παραχώρησης. Αυτή η παραχώρηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της λειτουργίας και της συντήρησης του συστήματος για τα επόμενα 50 χρόνια, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου.

Στην παρουσίαση της νέας παραχώρησης συμμετείχαν 45 εγχώριες και διεθνείς εταιρείες, γεγονός που υπογραμμίζει το ενδιαφέρον για τη διαχείριση και ανάπτυξη αυτού του σημαντικού υδρολογικού έργου στο Περού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta