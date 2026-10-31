Η Bugatti Chiron των 2,4 εκατ. ευρώ εκλάπη από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας – Κινηματογραφική καταδίωξη σε τρεις χώρες

Μία απρόσμενη περιπέτεια έζησε ο επικεφαλής της Bugatti, Μάτε Ρίματς, όταν η προσωπική του Bugatti Chiron, αξίας 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, εκλάπη από τις εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ζάγκρεμπ. Η κλοπή πυροδότησε μία κινηματογραφική καταδίωξη που εκτυλίχθηκε σε τρεις χώρες, με τις αρχές να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό του οχήματος και τη σύλληψη του δράστη.

Η συνήθεια που παραλίγο να κοστίσει ακριβά

Ο Μάτε Ρίματς, διευθύνων σύμβουλος της Bugatti, είχε τη συνήθεια να αφήνει τα κλειδιά στη μηχανή της προσωπικής του Bugatti Chiron. Αυτή η συνήθεια, που για χρόνια δεν είχε προκαλέσει κανένα πρόβλημα, παραλίγο να του κοστίσει ακριβά. Ο ίδιος, όπως κοινοποίησε στα social media, ανακάλυψε ξαφνικά ότι το αυτοκίνητό του είχε κάνει φτερά από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ζάγκρεμπ.

Αμέσως μετά την ανακάλυψη της κλοπής, ο κ. Ρίματς ξεκίνησε την αναζήτηση του οχήματος. Αξιοποίησε το σύστημα τηλεμετρίας που ήταν εγκατεστημένο στην Bugatti Chiron, το οποίο του επέτρεπε να εντοπίσει τη θέση του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα με τις δικές του ενέργειες, ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό και την πορεία του κλεμμένου οχήματος.

Κινητοποίηση και διεθνής καταδίωξη

Οι πληροφορίες που παρείχε ο Μάτε Ρίματς αποδείχθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μέσω ομαδικής συνομιλίας με τις αρμόδιες αρχές, ενημέρωνε συνεχώς για την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, το κλεμμένο όχημα κατευθυνόταν αρχικά προς τη Σλοβενία, διασχίζοντας σύνορα και προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων σε τρεις χώρες.

Η κινηματογραφική καταδίωξη, που ξεκίνησε από το Ζάγκρεμπ της Κροατίας και πέρασε από τη Σλοβενία, έφτασε τελικά στην Αυστρία. Εκεί, χάρη στις συνεχείς ενημερώσεις από τον επικεφαλής της Bugatti και τη συνεργασία των αρχών, επετεύχθη ο εντοπισμός του οχήματος και η σύλληψη του υπόπτου στην Αυστρία. Η δράση των αστυνομικών αρχών, βασισμένη στα δεδομένα τηλεμετρίας, οδήγησε στο αίσιο τέλος της περιπέτειας.

Ο δράστης και η απρόσμενη συνάντηση

Ο συλληφθείς είναι ένας περίπου 35χρονος Κροάτης. Ο άνδρας υποστήριξε ότι είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ζάγκρεμπ με σκοπό να αναζητήσει εργασία. Κατά την παρουσία του εκεί, είδε τα κλειδιά στο εσωτερικό της Chiron του Μάτε Ρίματς. Τότε, αποφάσισε να πάρει το αυτοκίνητο και να αποχωρήσει με αυτό, οδηγώντας στην κλοπή που ακολούθησε.

Ο Μάτε Ρίματς συναντήθηκε με τον συλληφθέντα στο αστυνομικό τμήμα στην Αυστρία, μετά το τέλος της καταδίωξης. Ο επικεφαλής της Bugatti δήλωσε ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να κινηθεί νομικά εναντίον του 35χρονου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, δεδομένης της ιδιαίτερα υψηλής αξίας του κλεμμένου αυτοκινήτου, που ανέρχεται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταμέλεια του ιδιοκτήτη και το μήνυμα

Σε μία κίνηση που προκάλεσε εντύπωση, ο Μάτε Ρίματς αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να μεταφέρει τον άνδρα πίσω στην οικογένειά του, μια πρόταση που όμως δεν έγινε δεκτή από την αστυνομία. Μετά την ολοκλήρωση της περιπέτειας και την ανάκτηση του αυτοκινήτου του, ο κ. Ρίματς δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media. Στο βίντεο, εμφανίζεται μπροστά από την ανακτημένη Bugatti Chiron και σχολιάζει την απερισκεψία του να αφήνει τα κλειδιά πάνω.

«Το έκανα για χρόνια και, φυσικά, δεν είχε συμβεί ποτέ τίποτα… μέχρι τώρα. Δεν θα το ξανακάνω και δεν θα πρέπει να το επιχειρήσετε ούτε εσείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάτε Ρίματς, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους για την προσοχή που απαιτείται στην ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων, ακόμα και όταν πρόκειται για ένα τόσο ακριβό όχημα.

Με πληροφορίες από: Newsit