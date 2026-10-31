Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι συνομιλίες τους αναμένεται να επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο με τη Ρωσία και την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ο ουκρανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση της άφιξής του μέσω του Telegram, τονίζοντας τη σημασία των επικείμενων διαβουλεύσεων.

Η άφιξη του ουκρανού προέδρου στην Κωνσταντινούπολη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικεφαλής του ουκρανικού κράτους, ανακοίνωσε προσωπικά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη. Η είδηση μεταδόθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Telegram, όπου δήλωσε ότι προσγειώθηκε στην πόλη μαζί με την ομάδα του. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί μια σειρά από σημαντικές συνομιλίες που πρόκειται να λάβουν χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του προέδρου Ζελένσκι, τον περιμένουν «σημαντικές συνομιλίες» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή η συνάντηση αποτελεί μέρος των διπλωματικών προσπαθειών και των επαφών σε υψηλό επίπεδο για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων.

Στο επίκεντρο ο πόλεμος με τη Ρωσία

Ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών είναι ο πόλεμος που διεξάγεται με τη Ρωσία. Η κατάσταση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στο μέτωπο αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη για διεθνή υποστήριξη και διπλωματικές λύσεις, και η συνάντηση με τον τούρκο ομόλογό του έρχεται σε αυτό το πλαίσιο. Οι συζητήσεις θα αφορούν την ευρύτερη εικόνα του πολέμου και τις πιθανές οδούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών του.

Η κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει κρίσιμη σημασία λόγω των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι δύο πρόεδροι θα εξετάσουν τις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς και τους τρόπους ενίσχυσης της σταθερότητας.

Στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών περιλαμβάνονται «τα σοβαρά θέματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές στην Μαύρη Θάλασσα». Αυτό υπογραμμίζει την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές

Πέρα από τα ζητήματα του πολέμου και της ασφάλειας, οι συνομιλίες θα καλύψουν και «ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές». Αυτό υποδηλώνει ότι οι δύο ηγέτες θα διερευνήσουν πιθανές διπλωματικές λύσεις και πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εκτόνωση της κατάστασης και την προώθηση της ειρήνης.

Η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη θεωρείται ως μια ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων διπλωματικών οδών και την ενίσχυση του διαλόγου. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μαζί με την ομάδα του, επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για την προώθηση των ουκρανικών συμφερόντων και την αναζήτηση διεθνών λύσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki