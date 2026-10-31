Νέα στοιχεία για τον Πήλινο Στρατό: Δακτυλικά αποτυπώματα αποκαλύπτουν τη συμμετοχή γυναικών και παιδιών

Περισσότερα από 2.200 χρόνια μετά τη δημιουργία του περίφημου Πήλινου Στρατού στην Κίνα, ένα στοιχείο που έμεινε αποτυπωμένο στον πηλό έρχεται να φωτίσει μια άγνωστη πτυχή της κατασκευής του. Νέα μελέτη σε 79 αποτυπώματα από 36 αγάλματα αμφισβητεί την πεποίθηση ότι ο στρατός από τερακότα κατασκευάστηκε αποκλειστικά από άνδρες άνω των 18 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα των ανθρώπων που έπλασαν τα αγάλματα υποδεικνύουν ότι το εργατικό δυναμικό ήταν πιο ποικιλόμορφο, ενδέχεται να περιλάμβανε γυναίκες και παιδιά.

Η νέα μελέτη και τα πρώτα ευρήματα

Μέχρι σήμερα, επικρατούσε η αντίληψη ότι στην κατασκευή του τεράστιου Πήλινου Στρατού συμμετείχαν κυρίως ενήλικοι άνδρες τεχνίτες. Ωστόσο, μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση, προσφέροντας νέα δεδομένα για το εργατικό δυναμικό που συνέβαλε στη δημιουργία του.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Xiaoxi Li από το Μουσείο του Μαυσωλείου του αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ, υποδεικνύει ότι η ομάδα των δημιουργών ήταν πιο ποικιλόμορφη. Τα ευρήματα της μελέτης, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cultural Heritage, υποστηρίζουν ότι στην κατασκευή ενδέχεται να περιλαμβάνονταν και γυναίκες, καθώς και παιδιά. Η ανάλυση βασίστηκε σε αποτυπώματα που είχαν μείνει πάνω στον πηλό πριν από το ψήσιμο των αγαλμάτων, παρέχοντας μια σπάνια ματιά στις διαδικασίες και τους ανθρώπους πίσω από αυτό το αρχαίο θαύμα.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Οι ερευνητές ακολούθησαν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Αρχικά, φωτογράφισαν αποτυπώματα από μία συγκεκριμένη ανασκαφική ενότητα του συγκροτήματος του μαυσωλείου. Κατά τη διαδικασία αυτή, εντόπισαν και κατέγραψαν μόνο τα ευδιάκριτα ίχνη, αποκλείοντας όσα είχαν αλλοιωθεί ή διαβρωθεί με την πάροδο των αιώνων.

Στη συνέχεια, οι εικόνες των δακτυλικών αποτυπωμάτων υποβλήθηκαν σε ψηφιακή επεξεργασία. Αυτό έγινε με σκοπό να διακρίνονται καλύτερα οι γραμμές και οι αυλακώσεις των δακτύλων, επιτρέποντας μια λεπτομερέστερη ανάλυση. Μετά την επεξεργασία, η ομάδα των επιστημόνων κατέληξε σε έναν αριθμό 79 αποτυπωμάτων, τα οποία προέρχονταν από 36 διαφορετικά αγάλματα του Πήλινου Στρατού. Τα περισσότερα από αυτά τα αποτυπώματα εντοπίστηκαν στα κεφάλια και στα χέρια των μορφών, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στην ανάγκη των τεχνιτών να ενώσουν αυτά τα τμήματα με το υπόλοιπο σώμα των αγαλμάτων. Άλλα ίχνη εντοπίστηκαν σε λεπτομέρειες της πανοπλίας, όπως τα πριτσίνια και οι ζώνες.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης

Το βασικό στοιχείο που εξέτασαν οι επιστήμονες για την ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων ήταν η απόσταση ανάμεσα στις γραμμές τους. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξάνεται καθώς μεγαλώνει το σώμα, επομένως τα στενότερα διαστήματα ενδέχεται να υποδεικνύουν νεαρότερη ηλικία του ατόμου. Η ανάλυση των 79 αποτυπωμάτων έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του εργατικού δυναμικού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 45% των εξεταζόμενων αποτυπωμάτων συνδέθηκε με ενήλικους άνδρες. Περίπου το 33% ήταν συμβατό με αποτυπώματα ενήλικων γυναικών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, το 22%, παρέπεμπε σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτά τα ποσοστά αφορούν αποκλειστικά τα δακτυλικά αποτυπώματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης και δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των δημιουργών του Πήλινου Στρατού.

Περιορισμοί και ερμηνείες

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μέθοδος της ανάλυσης των αποτυπωμάτων έχει ορισμένους περιορισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτυπώματα θα μπορούσαν να ανήκουν είτε σε αγόρια είτε σε ενήλικες γυναίκες, καθιστώντας την ακριβή ταυτοποίηση πιο δύσκολη. Επιπλέον, δεν είναι απολύτως σαφές αν και σε ποιον βαθμό η ξήρανση και το ψήσιμο του πηλού επηρέασαν τις διαστάσεις των αποτυπωμάτων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων.

Παρά τους περιορισμούς, οι ερευνητές θεωρούν πιθανό τα παιδιά να εργάζονταν ως μαθητευόμενοι δίπλα σε πιο έμπειρους τεχνίτες κατά τη δημιουργία του Πήλινου Στρατού. Η εκτίμηση αυτή συνάδει με σωζόμενα νομικά κείμενα της δυναστείας Τσιν, τα οποία περιγράφουν τη διάρκεια της μαθητείας που απαιτούνταν για την απόκτηση της ιδιότητας του τεχνίτη. Αυτό το εύρημα προσθέτει ένα νέο επίπεδο κατανόησης στην κοινωνική και εργασιακή οργάνωση της εποχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta