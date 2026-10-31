Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποιεί για πλήγματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε στις 31 Οκτωβρίου 2026 σαφείς εντολές στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να απαντήσουν αποτελεσματικά και χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό σε οποιαδήποτε απειλή προέλθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οδηγία αυτή δόθηκε μετά από μια σειρά συζητήσεων με τους ανώτατους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη στάση των ΗΠΑ.

Η εντολή για απάντηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε στις 31 Οκτωβρίου 2026 μια ξεκάθαρη εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, καλώντας τες να αντιδράσουν αποτελεσματικά και χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό σε οποιαδήποτε απειλή προέλθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η οδηγία σηματοδοτεί μια σκλήρυνση της στάσης της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε το δικαίωμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή με τρόπο αποτελεσματικό, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί στην αντίδρασή τους. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήγματα σε οποιοδήποτε σημείο κριθεί αναγκαίο από την Τεχεράνη.

Συζητήσεις με τους ανώτατους διοικητές

Η εντολή του ανώτατου ηγέτη δόθηκε έπειτα από μια σημαντική συνάντηση που είχε με τους ανώτατους διοικητές των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Αγιατολάχ Σαγέντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ και οι στρατιωτικοί ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις τρέχουσες εξελίξεις στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, καθώς και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις που πραγματοποιούνται από τους Χούθι της Υεμένης. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε το πλαίσιο για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διαμόρφωση της στρατηγικής απάντησης του Ιράν.

Αποφασιστικότητα και προειδοποίηση για αντίποινα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απηύθυνε μια ξεκάθαρη και σκληρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας την αποφασιστικότητα του Ιράν να καθορίσει τους δικούς του όρους σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εάν οι εχθροί (σ.σ. ΗΠΑ) εξαπολύσουν ξανά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και ο ιρανικός λαός είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τις συνθήκες για το τέλος τους».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση του Ιράν να μην παραμείνει παθητικό απέναντι σε πιθανές επιθετικές ενέργειες, διατηρώντας το δικαίωμα να επιλέξει το πότε και πώς θα απαντήσει, χωρίς να δεσμεύεται από εξωτερικές πιέσεις ή περιορισμούς.

Προϋποθέσεις για τη «μέγιστη αποτρεπτική ισχύ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προσδιόρισε την «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για την ισχυρή αντιμετώπιση των εχθρών» ως μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επίτευξη της «μέγιστης αποτρεπτικής ισχύος» της χώρας. Αυτό υποδηλώνει μια προσέγγιση που συνδυάζει την ετοιμότητα με την ευφυή στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή κάθε επίπεδο και μορφή απειλής να αντιμετωπίζεται άμεσα. Η άμεση αντίδραση θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας και την προστασία των συμφερόντων του Ιράν.

Ο ρόλος της εθνικής υποστήριξης

Τέλος, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρθηκε στην εθνική υποστήριξη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της αποτροπής. Η ενότητα και η στήριξη του λαού προς τον στρατό θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την άμυνα της χώρας.

Αυτή η υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη τόσο απέναντι στους ξένους παράγοντες που στρέφονται κατά του Ιράν, όσο και για την αντιμετώπιση των εγχώριων μισθοφόρων τους. Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι η εθνική ενότητα ενισχύει την άμυνα και την ικανότητα αποτροπής της χώρας έναντι κάθε είδους απειλής.

Με πληροφορίες από: Newsit