Πολωνία: Οξεία πολιτική κρίση μετά την επέμβαση της αστυνομίας στο συνταγματικό δικαστήριο

Σε οξεία πολιτική και θεσμική κρίση έχει περιέλθει η Πολωνία, μετά την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Βαρσοβίας και την απομάκρυνση της ηγεσίας του από την άσκηση των καθηκόντων της. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε ανοιχτή αντιπαράθεση ανάμεσα στην προεδρία και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για παραβίαση της συνταγματικής τάξης. Ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε το ταξίδι του και επέστρεψε εσπευσμένα στην πρωτεύουσα, συγκαλώντας έκτακτες διαβουλεύσεις.

Ο πρόεδρος διέκοψε το ταξίδι του και επέστρεψε εσπευσμένα

Η πολιτική και θεσμική κρίση στην Πολωνία εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, καθώς ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη. Εκεί επρόκειτο να παραστεί στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, ωστόσο οι εξελίξεις τον οδήγησαν σε εσπευσμένη επιστροφή στη Βαρσοβία.

Ο Πολωνός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι συγκαλεί το Σάββατο (31/10) επείγουσες διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στόχος των συζητήσεων είναι η αναζήτηση διέξοδου από την κρίση, η οποία έχει λάβει πλέον διαστάσεις ανοιχτής αντιπαράθεσης μεταξύ της προεδρίας και της κυβέρνησης.

Επεισόδια και σπρωξίματα έξω από το συνταγματικό δικαστήριο

Λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Κάρολ Ναβρότσκι έφτασε στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου σημειώθηκαν επεισόδια και σπρωξίματα κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο κτίριο. Η αστυνομική επέμβαση στο δικαστήριο και η απομάκρυνση της ηγεσίας του είχαν προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής (30/10).

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος κατάφερε τελικά να εισέλθει στο κτίριο έπειτα από έντονες αντιπαραθέσεις. Στη συνέχεια, δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του να βρίσκεται σε αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με στενούς συνεργάτες του και δικαστικούς αξιωματούχους.

Σοβαρή απειλή κατά της συνταγματικής τάξης

Σε ανακοίνωση που ανέγνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο προσωπάρχης του, Πάβελ Σερφερνάκερ, ο Πολωνός πρόεδρος έκανε λόγο για σοβαρή απειλή κατά της συνταγματικής τάξης της χώρας. Ο Ναβρότσκι υποστήριξε ότι σημειώθηκε παραβίαση της συνταγματικής τάξης και βίαιη κατάληψη κρατικού θεσμού.

Ο πρόεδρος ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Εξαιτίας της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, συγκαλώ σήμερα επείγουσες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των κοινοβουλευτικών δυνάμεων», δήλωσε μέσω του προσωπάρχη του.

Αντιπαράθεση για το κράτος δικαίου

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο, χαρακτηρίζοντάς τες ως αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Η θέση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης και του προέδρου της χώρας.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση της συνταγματικής τάξης, ενώ ο πρόεδρος Ναβρότσκι έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για τη βίαιη κατάληψη ενός κρατικού θεσμού, ζητώντας την άμεση επαναφορά της νομιμότητας.

Διαβουλεύσεις και συνέχεια των κινητοποιήσεων

Πριν μεταβεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είχε πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τον πρώτο πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι. Αυτή η συνάντηση υπογραμμίζει την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης στην οξεία πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει.

Παρά τις προσπάθειες για εκτόνωση της κατάστασης, μικρότερες ομάδες διαδηλωτών παρέμειναν έξω από το κτίριο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, κρατούμενες σε απόσταση από αστυνομικό κλοιό. Η παρουσία τους δείχνει ότι η ένταση παραμένει, με την κρίση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos