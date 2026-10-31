Ο Χαμενεΐ διέταξε άμεση απάντηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να προβούν σε άμεση και αποτελεσματική απάντηση, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, σε περίπτωση ενδεχόμενης αμερικανικής επίθεσης. Η οδηγία αυτή δόθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, όπου υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο Χαμενεΐ ζήτησε επίσης την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων στρατιωτικών στόχων του Ιράν, ώστε να περιλαμβάνει κάθε είδους υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, τα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν εντός της εμβέλειας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι διατηρεί την ετοιμότητά της για ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Εντολή για άμεση και αποτελεσματική απάντηση

Ο αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, έδωσε σαφείς εντολές στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να απαντήσουν «άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς» σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση. Η εντολή αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές, όπου τονίστηκε η αποφασιστικότητα της χώρας να αντιμετωπίσει κάθε απειλή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε την ανάγκη για μία άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια. Αυτή η οδηγία αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Ιράν για την ενίσχυση της αποτροπής απέναντι σε ενδεχόμενες νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των αντιπάλων του.

Υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα ως προϋπόθεση

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ζήτησε από τη στρατιωτική ηγεσία να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ο στόχος είναι οι ένοπλες δυνάμεις να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με ισχύ οποιαδήποτε απειλή εναντίον της χώρας. Η διατήρηση αυτής της ετοιμότητας θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια του Ιράν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαρακτήρισε την «έξυπνη πολεμική ετοιμότητα για μια ισχυρή αναμέτρηση με τους εχθρούς» απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της μέγιστης αποτρεπτικής ισχύος. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η χώρα θα είναι πάντα προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο αντιπαράθεσης.

Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων στρατιωτικών στόχων

Παράλληλα με τις οδηγίες για άμεση απάντηση και υψηλή ετοιμότητα, ο Χαμενεΐ έδωσε εντολές για την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων στρατιωτικών στόχων του Ιράν. Αυτή η αναθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε είδους υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ θα βρίσκονται εντός των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η οδηγία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η επικαιροποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο υλικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά και άυλα, διευρύνοντας το φάσμα των δυνητικών στόχων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που επικαλείται το Al Jazeera, η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Τεχεράνης για την ενίσχυση της αποτροπής.

Το Ιράν θα καθορίσει τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση νέας στρατιωτικής ή τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τον καθορισμό των όρων τερματισμού της σύγκρουσης. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Ιράν να μην αφήσει αναπάντητες πιθανές επιθέσεις.

«Εάν οι εχθροί εξαπολύσουν για άλλη μία φορά στρατιωτικές ή τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το ιρανικό έθνος θα είναι εκείνοι που θα καθορίσουν τον χρόνο και τις συνθήκες τερματισμού τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτατος ηγέτης. Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε άλλους να υπαγορεύσουν το τέλος μιας ενδεχόμενης αντιπαράθεσης.

Στρατηγική αποτροπής εν μέσω αυξημένης έντασης

Η τοποθέτηση του Ιρανού ανώτατου ηγέτη μεταδίδεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή. Η στρατηγική της Τεχεράνης επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας απέναντι σε ενδεχόμενες νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους αντιπάλους της, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η διατήρηση της ετοιμότητας για ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση αποτελεί πάγιο αίτημα της ιρανικής ηγεσίας, με τις πρόσφατες οδηγίες του Χαμενεΐ να ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη στάση. Η έμφαση στην «έξυπνη ετοιμότητα μάχης» τονίζει την πρόθεση του Ιράν να αντιμετωπίσει τις απειλές με ισχύ και στρατηγική.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis