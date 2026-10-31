Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο της Καλιφόρνιας: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες

Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου την πόλη Φέρφιλντ της βόρειας Καλιφόρνιας, λίγες ώρες πριν από τον εορτασμό του Halloween. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν μέσα σε κατάστημα ειδών Halloween. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών της επίθεσης, η οποία άφησε πίσω της έναν νεκρό και αρκετούς σοβαρά τραυματίες.

Το χρονικό της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 20:30 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 05:30 το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας. Ο χώρος όπου εκτυλίχθηκαν οι πυροβολισμοί ήταν το κατάστημα Spirit Halloween, το οποίο βρίσκεται εντός του εμπορικού κέντρου Solano Town Center.

Η πόλη του Φέρφιλντ, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 76 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο. Η επίθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και πανικό μεταξύ των παρευρισκομένων, καθώς το εμπορικό κέντρο ήταν πιθανώς γεμάτο με κόσμο που έκανε τις τελευταίες αγορές του ενόψει της γιορτής του Halloween.

Ο απολογισμός των θυμάτων και η κατάσταση της υγείας τους

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας, συνολικά επτά άτομα εντοπίστηκαν με τραύματα από πυροβολισμούς στο σημείο της επίθεσης. Από αυτούς, ένας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι υπόλοιποι έξι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Φέρφιλντ, Νταν Μάρσαλ, επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας τουλάχιστον τριών εκ των τραυματιών χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προβεί σε δημοσιοποίηση των ταυτοτήτων των θυμάτων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι προτεραιότητες επικεντρώνονται στην ανεύρεση των δραστών και τη συλλογή στοιχείων.

Εντατικές έρευνες και ανθρωποκυνηγητό

Οι αστυνομικές δυνάμεις του Φέρφιλντ έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος και λαμβάνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και ανθρώπους που βρίσκονταν εντός του εμπορικού κέντρου τη στιγμή των πυροβολισμών. Βασικό ζητούμενο για τους ερευνητές παραμένει η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του δράστη ή των δραστών της αιματηρής επίθεσης.

Στη νυχτερινή ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, ο αρχηγός της αστυνομίας Νταν Μάρσαλ ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί πόσα πρόσωπα συμμετείχαν στην επίθεση. Ο ίδιος τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι «Υπάρχει ακόμη μια πολύ ενεργή σκηνή εγκλήματος και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή».

Μαρτυρίες και ευρεία κινητοποίηση των αρχών

Την αναστάτωση και τον πανικό που επικράτησε στο εμπορικό κέντρο περιέγραψε η Μισέλ Μαρί Άντερσον, κάτοικος της πόλης, η οποία βρισκόταν εκεί για να αφήσει την ανιψιά της. Η κυρία Άντερσον ανέφερε στο Bay City News ότι άκουσε έναν νεαρό να ζητά βοήθεια, καθώς απομακρυνόταν από το κατάστημα και φαινόταν να έχει τραυματιστεί από πυροβολισμό. Η ίδια περιέγραψε ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν από το σημείο, αναζητώντας ασφάλεια.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και μεγάλη, με την αστυνομία του Φέρφιλντ να δέχεται σημαντική συνδρομή από άλλες υπηρεσίες. Ειδικότερα, η California Highway Patrol παρείχε βοήθεια στη διαχείριση της κυκλοφορίας γύρω από το εμπορικό κέντρο και στον έλεγχο των κτιρίων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί από τη γειτονική πόλη Σουισούν Σίτι, ενισχύοντας τις προσπάθειες των τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αναζήτηση των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: News.gr