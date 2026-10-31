Το δακρυσμένο μάτι του Τραμπ πυροδότησε νέες φήμες για την υγεία του

Η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σταθερά στο επίκεντρο των φημών που κυκλοφορούν αδιάκοπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ένα πρόσφατο περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα, ήρθε να δημιουργήσει νέες ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου. Εκτιμάται ότι η υγεία του έχει επιβαρυνθεί έντονα εξαιτίας της απαιτητικής προεκλογικής εκστρατείας του, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ δεν δίστασε να σχολιάσει με καυστικό τρόπο τις εικασίες αυτές.

Το απρόοπτο στην προεκλογική συγκέντρωση της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα την Παρασκευή, όταν αναγκάστηκε να διακόψει την ομιλία του. Ο λόγος ήταν ένα απρόοπτο με το μάτι του, το οποίο χρειάστηκε να σκουπίσει. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο πρώην πρόεδρος χρησιμοποίησε μια χαρτοπετσέτα, την οποία πρώτα βούτηξε σε ένα ποτήρι νερό, μπροστά στο κοινό και τις κάμερες.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε να απευθύνεται στο κοινό, λέγοντας: «Σας πειράζει; Μου μπήκε κάτι στο μάτι, κοιτάξτε». Αμέσως μετά την κίνηση να σκουπίσει το μάτι του, πρόσθεσε: «Α, τώρα είναι πολύ καλύτερα». Αυτή η στιγμή καταγράφηκε και αναπαράχθηκε, τροφοδοτώντας εκ νέου τις συζητήσεις για την υγεία του.

Οι επίμονες φήμες και η απάντηση του Τραμπ

Μετά το περιστατικό με το μάτι του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να αναφερθεί με καυστικό τρόπο στις επίμονες φήμες που κυκλοφορούν για την υγεία του. Ειδικότερα, δήλωσε: «Μακάρι να είχα λίγες σταγόνες για τα μάτια. Αν το έκανα, θα έλεγαν ότι είμαι σοβαρά άρρωστος, ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα». Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ θέλησε να υπογραμμίσει την τάση να μεγεθύνονται οποιαδήποτε ζητήματα υγείας τον αφορούν.

Οι εικασίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του 80χρονου προέδρου των ΗΠΑ είναι ένα θέμα που επανέρχεται συνεχώς στην επικαιρότητα. Η προεκλογική εκστρατεία, με τους εντατικούς ρυθμούς και τις συνεχείς εμφανίσεις, εκτιμάται ότι έχει επιβαρύνει σημαντικά την υγεία του, με αποτέλεσμα κάθε μικρή αδιαθεσία ή απρόοπτο να γίνεται αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης και εικασιών στα μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων και έντονες αντιδράσεις σε δημοσιογράφους

Το πρόσφατο περιστατικό στη Φλόριντα δεν είναι το μοναδικό που έχει πυροδοτήσει εικασίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακυρώσει απροειδοποίητα δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, οι οποίες επρόκειτο να διεξαχθούν στο Κάνσας και στην Αϊόβα. Αυτές οι αιφνίδιες ακυρώσεις είχαν επίσης προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις και εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την υγεία του έχει υπάρξει ιδιαίτερα έντονη. Όταν δημοσιογράφος του Reuters τον ρώτησε ευθέως αν οι ακυρώσεις των συγκεντρώσεων σχετίζονταν με την υγεία του, ο Τραμπ απάντησε αποκαλώντας τον «αηδιαστικό και άρρωστο». Αυτή η αντίδραση υπογραμμίζει την ευαισθησία του θέματος για τον ίδιο και την προσπάθειά του να απορρίψει τις φήμες.

Με πληροφορίες από: Newsit