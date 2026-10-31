Η επιδημία του Έμπολα στο Κονγκό ξεπέρασε τους 5.000 θανάτους

Οι θάνατοι από την επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν πλέον ξεπεράσει τους 5.000, καθώς η χώρα συνεχίζει να παλεύει με την ασταμάτητη εξάπλωση της νόσας. Τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αποκαλύπτουν το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η αφρικανική χώρα.

Παράλληλα, η ανησυχία εντείνεται, καθώς κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί και σε άλλες αφρικανικές χώρες. Η ραγδαία αυτή αύξηση των θανάτων προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς της υγείας σχετικά με την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να περιορίσουν αποτελεσματικά τον φονικό ιό.

Τα τελευταία στοιχεία της επιδημίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η νόσος του Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 5.026 ανθρώπους μέχρι στιγμής. Αυτός ο αριθμός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου 10.351 ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό.

Το ποσοστό θνητότητας της τρέχουσας επιδημίας είναι ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας το 50%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό έχουν χάσει τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης που επικρατεί.

Η έναρξη και ο τύπος του ιού

Η τρέχουσα επιδημία του Έμπολα εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά στα μέσα Μαΐου. Η εμφάνισή της προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών της χώρας, οι οποίες από τότε καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την αντιμετώπισή της και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Ο ιός που ευθύνεται για αυτή την επιδημία είναι ο ιός Bundibugyo. Η αναγνώριση του συγκεκριμένου στελέχους είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών αντιμετώπισης και την παροχή της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς.

Ιστορικό πλαίσιο και σύγκριση με προηγούμενες επιδημίες

Η σημερινή επιδημία στο Κονγκό έχει ήδη καταγραφεί ως η δεύτερη πιο φονική επιδημία του Έμπολα στην ιστορία. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η χώρα και η διεθνής κοινότητα στον αγώνα κατά του ιού.

Η πιο θανατηφόρα επιδημία του Έμπολα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα ήταν εκείνη που έπληξε τη Δυτική Αφρική. Αυτή η καταστροφική περίοδος διήρκεσε για δύο ολόκληρα χρόνια, από το 2014 έως το 2016, και στοίχισε τη ζωή σε περίπου 11.000 ανθρώπους, επηρεάζοντας διάφορες χώρες της περιοχής.

Ανησυχία για την ευρύτερη εξάπλωση

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων στο Κονγκό, σε συνδυασμό με την καταγραφή νέων κρουσμάτων και σε άλλες αφρικανικές χώρες, έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στους ειδικούς της δημόσιας υγείας.

Η κύρια ανησυχία τους εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται και στην ικανότητα των αρχών να θέσουν υπό έλεγχο τον φονικό ιό, προτού αυτός εξαπλωθεί περαιτέρω. Η πιθανότητα μιας ευρύτερης γεωγραφικής εξάπλωσης της νόσου σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο αποτελεί ένα σενάριο που οι ειδικοί προσπαθούν να αποτρέψουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki