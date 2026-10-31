Ρωσία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από επίθεση ουκρανικού drone στο Μπριάνσκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Μπριάνσκ της Ρωσίας, έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε ιδιωτική κατοικία από ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Κλίμοβο, προκαλώντας θύματα και σημαντικές υλικές ζημιές στην κατοικημένη περιοχή. Την είδηση ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης, επιβεβαιώνοντας την επίθεση και τις συνέπειές της.

Το πλήγμα στον οικισμό Κλίμοβο και οι συνέπειές του

Η επίθεση με το ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Κλίμοβο, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων της ρωσικής περιφέρειας του Μπριάνσκ. Το πλήγμα αυτό είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ πέντε ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει υπό παρακολούθηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Η συγκεκριμένη ιδιωτική κατοικία υπέστη σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη που προκάλεσε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, καθιστώντας την πιθανότατα ακατοίκητη. Οι τοπικές αρχές της περιοχής κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το συμβάν, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες κατοίκους και να εκτιμήσουν το μέγεθος των καταστροφών. Η επίθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό βίας που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και δέχεται συχνά τέτοιου είδους χτυπήματα.

Επίσημη ανακοίνωση από τον περιφερειακό κυβερνήτη

Την είδηση για τους δύο νεκρούς και τους πέντε τραυματίες επιβεβαίωσε επίσημα ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπριάνσκ. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, παρέχοντας λεπτομερή και επίσημη ενημέρωση για τις συνέπειες της ουκρανικής επίθεσης με drone. Ο κυβερνήτης τόνισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για διαρκή προστασία των πολιτών από παρόμοιες ενέργειες.

Η δήλωση του περιφερειακού κυβερνήτη περιέλαβε σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή τόπο του πλήγματος, αναφέροντας συγκεκριμένα τον οικισμό Κλίμοβο ως το σημείο όπου έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν. Οι πληροφορίες που δόθηκαν από την περιφερειακή διοίκηση επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς σε αμάχους, εντείνοντας την ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ευρύτερη δραστηριότητα ουκρανικών drones στην περιοχή

Πέρα από το συγκεκριμένο πλήγμα που έπληξε τον οικισμό Κλίμοβο, οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν συνολικά 29 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η καταστροφή αυτών των drones έλαβε χώρα πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, γεγονός που υποδηλώνει μια ιδιαίτερα αυξημένη και συντονισμένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών από τον αέρα. Η καταστροφή ενός τόσο μεγάλου αριθμού drones, συγκεκριμένα 29, μέσα σε ένα μόνο 24ωρο αναδεικνύει την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Μπριάνσκ. Οι προσπάθειες για την αναχαίτιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο την προστασία των κατοικημένων περιοχών, των υποδομών και της ανθρώπινης ζωής στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki