Η λίμνη Αράλη που έγινε έρημος: Η οικολογική καταστροφή από το σχέδιο της Σοβιετικής Ένωσης

Μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία προκλήθηκε από μια απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1960, η οποία αφορούσε την αξιοποίηση των υδάτων δύο μεγάλων ποταμών της Κεντρικής Ασίας για την επέκταση των καλλιεργειών βαμβακιού. Η εκτροπή των ποταμών που τροφοδοτούσαν τη λίμνη Αράλη οδήγησε σε μια κρίση που παραμένει ενεργή περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα. Η λίμνη έχει χάσει πάνω από το 90% της αρχικής της επιφάνειας, με την περιοχή να πληρώνει ένα βαρύ τίμημα.

Η λίμνη Αράλη: Ένας πυλώνας ζωής στην Κεντρική Ασία

Κάποτε, η λίμνη Αράλη αποτελούσε την τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο, καλύπτοντας μια έκταση περίπου 68.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Βρισκόταν ανάμεσα στο σημερινό Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν και ήταν ένας βασικός πυλώνας της ζωής για την ευρύτερη περιοχή.

Τα νερά της λίμνης συντηρούσαν μια πλούσια αλιευτική δραστηριότητα, προσφέροντας εργασία και εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες. Αυτή η εικόνα ευημερίας άρχισε να αλλάζει όταν οι σοβιετικές αρχές έθεσαν ως προτεραιότητα την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Το φιλόδοξο σχέδιο της Σοβιετικής Ένωσης για το βαμβάκι

Τη δεκαετία του 1960, η Σοβιετική Ένωση έλαβε την απόφαση να επεκτείνει τις καλλιέργειες βαμβακιού, μιας πρώτης ύλης με μεγάλη σημασία για την οικονομία της και την υφαντουργία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι σοβιετικές αρχές προχώρησαν στην κατασκευή εκτεταμένων αρδευτικών δικτύων.

Μέσω αυτών των δικτύων, διοχετεύτηκαν τεράστιες ποσότητες νερού από τους δύο ποταμούς που τροφοδοτούσαν τη λίμνη Αράλη, τον Αμού Ντάρια και τον Συρ Ντάρια. Ο κύριος στόχος ήταν η μετατροπή μεγάλων εκτάσεων της Κεντρικής Ασίας σε καλλιεργήσιμη γη, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγής βαμβακιού.

Οι δραματικές συνέπειες για το υδάτινο σώμα

Η παρέμβαση αυτή είχε δραματικές συνέπειες για τη λίμνη Αράλη. Το νερό που έφτανε στη λίμνη μειώθηκε σημαντικά, ενώ η εξάτμιση συνέχιζε αδιάκοπα να αφαιρεί μεγάλες ποσότητες. Ως αποτέλεσμα, η στάθμη του νερού υποχώρησε σταδιακά, και οι ακτές απομακρύνθηκαν από τους οικισμούς.

Μέσα σε μερικές δεκαετίες, η ενιαία υδάτινη έκταση διασπάστηκε σε μικρότερα τμήματα. Η Αράλη έχασε περίπου το 90% της αρχικής της επιφάνειας, μετατρέποντας ένα μεγάλο μέρος της σε ξηρά.

Η εμφάνιση της ερήμου Αραλκούμ και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Η υποχώρηση του νερού αποκάλυψε έναν τεράστιο βυθό, ο οποίος σταδιακά μετατράπηκε σε έρημο. Αυτή η νέα περιοχή είναι πλέον γνωστή ως Αραλκούμ και καλύπτει περίπου 60.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην απώλεια του νερού.

Στο έδαφος του πρώην βυθού είχαν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες αλατιού, υπολείμματα φυτοφαρμάκων και άλλες χημικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες στις εντατικές καλλιέργειες βαμβακιού. Αυτά τα σωματίδια, λόγω των ισχυρών ανέμων, σηκώνονται και μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις.

Η σκόνη από τον πρώην βυθό επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, τα εδάφη και τις καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής. Έχει εξελιχθεί σε σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο για τις κοινότητες που ζουν εκεί.

Επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καταστροφής της λίμνης Αράλης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Επιστημονικές μελέτες έχουν καταγράψει αυξημένους κινδύνους για την υγεία, οι οποίοι σχετίζονται με την έκθεση στα μολυσμένα σωματίδια.

Συγκεκριμένα, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα που αφορούν το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί επιπτώσεις στην αναπαραγωγική υγεία. Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι ίδιες για όλους τους κατοίκους, υποδεικνύοντας μια διαφοροποίηση στην έκθεση και την ευπάθεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta