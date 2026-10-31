Πολιτική κρίση στην Πολωνία: Ο πρόεδρος διέκοψε ταξίδι και επενέβη στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Σε σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση βρίσκεται η Πολωνία, μετά την αμφισβητούμενη απομάκρυνση της ηγεσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε την πτήση του προς τη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στη Βαρσοβία, όπου μετέβη μέσα στη νύχτα στο δικαστήριο. Εκεί σημειώθηκαν σπρωξίματα και έντονες αντιπαραθέσεις με δικαστικούς λειτουργούς, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει διαδηλώσεις, επέμβαση της αστυνομίας και τρεις συλλήψεις.

Η αιτία της κρίσης και η παρέμβαση του προέδρου

Η πρωτοφανής θεσμική κρίση στην Πολωνία ξέσπασε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, μετά την αμφισβητούμενη απομάκρυνση της ηγεσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι.

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι διέκοψε το υπερπόντιο ταξίδι του και επέστρεψε εσπευσμένα στην Βαρσοβία, αντιδρώντας στην κατάσταση. Τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ο Πολωνός πρόεδρος μετέβη μέσα στη νύχτα στο Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου η ένταση κορυφώθηκε λίγο πριν από τη 01:00.

Ένταση και επεισόδια στο Συνταγματικό Δικαστήριο

Κατά την άφιξη του Κάρολ Ναβρότσκι στο Συνταγματικό Δικαστήριο, σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση με δικαστικούς λειτουργούς που βρίσκονταν στην πόρτα του κτιρίου. Ο πρόεδρος συνοδευόταν από τον πρώτο πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολωνίας, Ζμπίγκνιεφ Καπίνσκι, καθώς και από τον ανασταλμένο αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου, Μπαρτολομιέι Σοχάνσκι, σύμφωνα με αναφορές.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο δικαστής Μάτσιεϊ Μπέρεκ, ο Πολωνός πρόεδρος εμφανίζεται να προσπαθεί να περάσει ανάμεσα στους παρισταμένους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σπρωξίματα. Οι δύο πλευρές είχαν έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις, καθώς η αντιπαράθεση έχει πλέον μεταφερθεί στο εσωτερικό ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της χώρας.

Διαδηλώσεις και συλλήψεις

Η πολιτική κρίση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, με διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Η αστυνομία αναπτύχθηκε στην περιοχή για να διαχειριστεί την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, σημειώθηκαν επεισόδια που οδήγησαν στην επέμβαση της αστυνομίας. Ως αποτέλεσμα των διαδηλώσεων και των εντάσεων, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις.

Καταγγελίες και πολιτικές διαβουλεύσεις

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, ο Πολωνός πρόεδρος κατήγγειλε παραβίαση της συνταγματικής τάξης. Η δήλωσή του υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανησυχία του για τη λειτουργία των θεσμών.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι συγκάλεσε έκτακτες πολιτικές διαβουλεύσεις σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση του προέδρου να βρεθεί λύση στην έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και της προεδρίας.

Η διεκδίκηση της διοίκησης του δικαστηρίου

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται το Συνταγματικό Δικαστήριο, όπου δύο αντίπαλες πλευρές διεκδικούν τη νόμιμη διοίκησή του. Οι πλευρές αυτές αμφισβητούν την εξουσία η μία της άλλης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον θεσμικής αβεβαιότητας.

Η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι έχει μεταφέρει την πολιτική διαμάχη στο εσωτερικό ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της Πολωνίας, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαφωνίες στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos