Κυβερνήσεις παγκοσμίως καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν για έκτακτες καταστάσεις

Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου απευθύνουν έκκληση στους πολίτες τους να προετοιμαστούν για πιθανές έκτακτες καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν έναν πόλεμο, ακραία καιρικά φαινόμενα ή απειλές στον κυβερνοχώρο. Η βασική σύσταση είναι η δημιουργία αποθεμάτων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Διεθνείς συστάσεις για προμήθειες

Το επίπεδο προετοιμασίας που προτείνεται διαφέρει μεταξύ των χωρών, ωστόσο η πιο κοινή οδηγία είναι οι πολίτες να διαθέτουν προμήθειες που θα επαρκούν για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Αυτή η σύσταση για εφόδια που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενός νοικοκυριού για διάστημα 72 ωρών έχει υιοθετηθεί πρόσφατα από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίστοιχες οδηγίες για τη διατήρηση ενός κιτ έκτακτης ανάγκης με εφόδια για 72 ώρες έχουν εκδώσει επίσης ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ολλανδία. Οι κυβερνήσεις τονίζουν τη σημασία της ετοιμότητας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περιόδους κρίσης.

Παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες

Στη Γαλλία, ένας κυβερνητικός λογαριασμός της περιφέρειας της Νορμανδίας προέτρεψε τους πολίτες μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τρίτη, να μην περιμένουν να συμβεί η έκτακτη ανάγκη, αλλά να προετοιμαστούν άμεσα. Η φράση «Μην περιμένετε να συμβεί η έκτακτη ανάγκη: προετοιμαστείτε τώρα!» υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση δράση.

Από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, μίλησε σε συνέντευξή του στο BBC Radio για τα τρόφιμα που θεωρεί χρήσιμο να υπάρχουν σε ένα σπίτι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι του αρέσουν πολύ τα φασόλια και έχει αρκετά στο ντουλάπι, καθώς και σούπα, προτείνοντας αυτά τα είδη στους πολίτες. Άλλες χώρες προτείνουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια προετοιμασίας, όπως η Σουηδία και η Νορβηγία που συστήνουν προμήθειες για περίπου μία εβδομάδα, ενώ η Γερμανία προτείνει αποθέματα για διάστημα έως και 10 ημερών.

Οδηγίες χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα

Ορισμένες χώρες επιλέγουν να μην προσδιορίζουν με ακρίβεια το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να επαρκούν τα αποθέματα των νοικοκυριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οι οδηγίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Ready.gov, η οποία ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αναφέρουν ότι «Το να είσαι προετοιμασμένος σημαίνει να έχεις τα δικά σου τρόφιμα, νερό και άλλα εφόδια που θα επαρκούν για αρκετές ημέρες».

Αντίστοιχα, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας συνιστά στα νοικοκυριά να διαθέτουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστροφών, χωρίς ωστόσο να καθορίζει έναν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για τη διάρκεια των προμηθειών.

Ειδικές οδηγίες ανά περιοχή

Υπάρχουν, τέλος, χώρες που εκδίδουν ειδικές οδηγίες προσαρμοσμένες στις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής. Στη Δυτική Αυστραλία, για παράδειγμα, οι Αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους περιοχών που πλήττονται συχνά από κυκλώνες να προετοιμάσουν κιτ έκτακτης ανάγκης. Αυτό το κιτ θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικά είδη όπως τρόφιμα, νερό και φάρμακα, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr