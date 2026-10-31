Οι ΗΠΑ ενέκριναν πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, αλλά ο Ζελένσκι προειδοποιεί για καθυστερήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3 στην Ουκρανία, μια συμφωνία που ανέρχεται σε συνολική αξία 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την έγκριση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι παραδόσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν για χρόνια, καθώς οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί. Η Ουκρανία, αντιμέτωπη με καθημερινές ρωσικές επιθέσεις, ζητά την άμεση διάθεση πυραύλων από τα υφιστάμενα αμερικανικά αποθέματα.

Η έγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η αξία της συμφωνίας

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την έγκριση της προτεινόμενης πώλησης των 500 πυραύλων αναχαίτισης Patriot PAC-3 στην Ουκρανία. Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει σημαντικά την ουκρανική αεράμυνα, βελτιώνοντας την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίζει τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές απειλές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πώληση θα ενισχύσει τις δυνατότητες της ολοκληρωμένης αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας της Ουκρανίας.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δεν προσδιορίστηκε συγκεκριμένα πότε θα αρχίσουν να παραδίδονται οι πύραυλοι στην Ουκρανία. Αυτή η ασάφεια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα τροφοδοτεί τις ανησυχίες του Κιέβου, το οποίο έχει εκφράσει την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των αμυντικών του ικανοτήτων.

Η ανησυχία του Ζελένσκι για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την αμερικανική έγκριση, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρή απόφαση». Παράλληλα όμως, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συμφωνίας. Όπως επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου, οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν ότι οι παραδόσεις ενδέχεται να αρχίσουν έπειτα από αρκετά χρόνια.

Ο Ζελένσκι τόνισε χαρακτηριστικά: «Ωστόσο, έχει προβλεφθεί ότι οι παραδόσεις μπορεί να ξεκινήσουν ΜΟΝΟ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ. Ζητάμε από τους Αμερικανούς εταίρους μας να βρουν μια λύση για την περίοδο κατά την οποία υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και πραγματική ανάγκη χρήσης των πυραύλων αναχαίτισης PAC-3». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας για άμεση ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Το αίτημα του Κιέβου για άμεση διάθεση πυραύλων

Ενόψει των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες στοχεύουν καθημερινά τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, το Κίεβο ζητά από την Ουάσιγκτον να διαθέσει άμεσα πυραύλους από τα υπάρχοντα αμερικανικά αποθέματα. Η ουκρανική πλευρά επιθυμεί να αποφευχθεί η αναμονή για την παραγωγή νέων πυραύλων, καθώς η κατάσταση στο πεδίο της μάχης απαιτεί άμεσες λύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς ρωσικές επιθέσεις που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις υποδομές της. «Αυτή τη στιγμή, οι Ρώσοι επιτίθενται στις ενεργειακές μας υποδομές κάθε μέρα», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της άμεσης παροχής αμυντικών συστημάτων.

Η κρισιμότητα των συστημάτων Patriot για την ουκρανική άμυνα

Τα συστήματα Patriot αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα αεράμυνας που διαθέτει η Ουκρανία. Η σημασία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς θεωρούνται εξαιρετικά αποτελεσματικά απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις στις επιθέσεις τους. Η ικανότητά τους να αναχαιτίζουν τέτοιους πυραύλους τα καθιστά ζωτικής σημασίας για την προστασία των ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Η προτεινόμενη πώληση των 500 πυραύλων PAC-3 θα ενισχύσει περαιτέρω αυτή την κρίσιμη αμυντική ικανότητα, εφόσον παραδοθούν εγκαίρως. Η Ουκρανία βασίζεται σε αυτά τα συστήματα για να αντιμετωπίσει την απειλή από τον αέρα, η οποία έχει ενταθεί με τις συχνές ρωσικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos