Νεκρός εργαζόμενος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια μετά από επίθεση drone

Ένας εργαζόμενος στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, έχασε τη ζωή του σε επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος. Το περιστατικό αναφέρθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Ο σταθμός, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα του είδους της στην Ευρώπη, τελεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίθεση στον πυρηνικό σταθμό

Το θύμα της επίθεσης πιστεύεται ότι ήταν ηλεκτροσυγκολλητής και εργαζόταν σε ένα εργαστήριο όπου πραγματοποιούνται επισκευές εντός της μονάδας. Η πληροφορία αυτή κοινοποιήθηκε από τον ΔΟΑΕ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X. Οι έξι αντιδραστήρες του πυρηνικού εργοστασίου παραμένουν κλειστοί, ωστόσο είναι απαραίτητο να συνεχίζεται η ψύξη τους για την αποφυγή κινδύνων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας διατηρεί επί μονίμου βάσεως ομάδα στη μονάδα της Ζαπορίζια. Αυτή η ομάδα έχει ως αποστολή την επιτήρηση της κατάστασης και τη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας στην περιοχή, δεδομένης της κρίσιμης φύσης των εγκαταστάσεων.

Η αντίδραση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε την επίθεση εναντίον του προσωπικού του πυρηνικού εργοστασίου «εντελώς απαράδεκτη». Ο κ. Γκρόσι, εκπροσωπώντας την υπηρεσία που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι αξίωσε για ακόμη μια φορά από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση. Ο στόχος αυτής της έκκλησης είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια, το οποίο θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Η επίθεση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Γκρόσι, παραβιάζει τους Επτά Απαραίτητους Πυλώνες για την Πυρηνική Ασφάλεια και Προστασία κατά τη διάρκεια ένοπλης σύγκρουσης.

Καμία απόδοση ευθυνών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του εργαζόμενου. Επιπλέον, ο ΔΟΑΕ δεν επέρριψε την ευθύνη για το περιστατικό στις ρωσικές ή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τηρώντας μια ουδέτερη στάση ως προς την απόδοση ευθυνών.

Η έκκληση του Ραφαέλ Γκρόσι για αυτοσυγκράτηση αποτελεί πάγια θέση του οργανισμού, ο οποίος παρακολουθεί στενά την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό. Η παρουσία της ομάδας του ΔΟΑΕ στη μονάδα υπογραμμίζει την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Άλλες επιθέσεις στην Ουκρανία

Παράλληλα με το περιστατικό στη Ζαπορίζια, χθες σημειώθηκαν και άλλες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με τραγικό απολογισμό. Συνολικά, τουλάχιστον 20 πολίτες σκοτώθηκαν σε αυτά τα συμβάντα, σύμφωνα με τις αναφορές των ουκρανικών αρχών.

Μία από τις φονικότερες επιθέσεις ήταν η ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Ντνίπρο, όπου έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, προσθέτοντας στον αριθμό των θυμάτων.

Επιπλέον, η Τσερνίχιβ θρήνησε τον θάνατο δύο κοριτσιών, ενώ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κρεμεντσούκ. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν το ευρύτερο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις τους στον άμαχο πληθυσμό της χώρας.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki