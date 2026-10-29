Η επίθεση με drone σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα και η βύθισή του

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης με θαλάσσιο drone σε ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο τελικά βυθίστηκε, στη Μαύρη Θάλασσα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, ενώ όλα τα 18 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν επιτυχώς και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές λιμάνι.

Η δραματική στιγμή της επίθεσης και οι συνέπειες

Το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώνει με σαφήνεια τη δραματική στιγμή της επίθεσης. Ένα θαλάσσιο drone φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, πλησιάζοντας το πλοίο. Λίγο πριν την πρόσκρουση, το drone παίρνει μια ελαφρά κλίση και στη συνέχεια προσκρούει με σφοδρότητα πάνω στο σκάφος. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από το σημείο της επίθεσης, σηματοδοτώντας τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το πλοίο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Contships Management, το πλοίο δέχθηκε επίθεση από τρία ναυτικά drones, γεγονός που οδήγησε σε εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές. Η έκταση των ζημιών στο πλοίο καταγράφηκε και επιβεβαιώθηκε από γαλλικό αεροσκάφος περιπολίας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή και παρακολούθησε το συμβάν.

Το ταξίδι του Conthsip Jet και η σημαία του

Το πλοίο που έγινε στόχος της επίθεσης είναι το Conthsip Jet. Πρόκειται για ένα σκάφος που έπλεε υπό λιβεριανή σημαία, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Contships Management, στην οποία ανήκει το πλοίο, επιβεβαίωσε το περιστατικό και την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ναυτικά drones.

Το Conthsip Jet είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από το λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Κωνστάντζας, στη Ρουμανία. Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της θαλάσσιας διαδρομής, διακόπτοντας την πορεία του σκάφους και οδηγώντας στη βύθισή του.

Η γεωγραφική θέση του περιστατικού

Το περιστατικό με την επίθεση του θαλάσσιου drone σημειώθηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, η επίθεση έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της χώρας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πλοίο βρισκόταν εκτός των χωρικών υδάτων της Βουλγαρίας τη στιγμή της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθέτηση, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βουλγαρίας, υπογραμμίζει την ευρύτερη περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν. Αυτή η θαλάσσια ζώνη αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η επιτυχής διάσωση των 18 μελών του πληρώματος

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης και τη βύθιση του πλοίου, όλα τα 18 μέλη του πληρώματος του Conthsip Jet διασώθηκαν με επιτυχία. Το πλήρωμα αποτελούνταν από διαφορετικές εθνικότητες, συγκεκριμένα από 14 Φιλιππινέζους υπηκόους και τέσσερις Ουκρανούς υπηκόους. Η άμεση κινητοποίηση και οι ενέργειες διάσωσης απέτρεψαν την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Μετά τη διάσωσή τους, τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βάρνας. Εκεί τους παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα, ολοκληρώνοντας την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης διάσωσης σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε τραγικές συνέπειες.

Η καταδίκη από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε το ελληνόκτητο πλοίο. Στην επίσημη δήλωσή του, το υπουργείο χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές ως «απαράδεκτες», τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Επιπλέον, το υπουργείο υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους ενέργειες «θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», αναδεικνύοντας την απειλή που συνιστούν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στη θάλασσα. Η δήλωση αυτή αντανακλά την ανησυχία της ελληνικής πλευράς για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και των ελληνικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki