Τραγωδία στην Ισπανία: 69 νεκροί από σύγκρουση τρένων, σώθηκαν Έλληνες από θαύμα

Ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα συγκλονίζει την Ισπανία, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους 69 και τους τραυματίες στους 110. Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κοντά στο Τολέδο, όταν ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία. Ανάμεσα στους επιβάτες που επέζησαν από τη φονική σύγκρουση ήταν και μια ελληνική οικογένεια, η οποία γλίτωσε από θαύμα.

Ο τραγικός απολογισμός και η κατάσταση των τραυματιών

Ο νεότερος απολογισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος κοντά στο Τολέδο κάνει λόγο για 69 νεκρούς, καθώς ένας τραυματίας κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη, υπήρχαν επίσης 64 αγνοούμενοι. Από τα 110 άτομα που τραυματίστηκαν, τα 60 έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ 50 παραμένουν νοσηλευόμενα σε διάφορα νοσοκομεία, με την κατάστασή τους να ποικίλλει ως προς τη σοβαρότητα.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, δήλωσε ότι τέσσερις ασθενείς που βρίσκονταν στην πιο κρίσιμη κατάσταση «παρουσιάζουν θετική πορεία». Ο ίδιος εξέφρασε μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά την τελική έκβαση της κατάστασής τους, τονίζοντας ότι υπάρχουν περισσότερες ελπίδες για την ανάρρωσή τους.

Πώς συνέβη η μοιραία σύγκρουση

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στην κωμόπολη Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Σεβίλλη προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε μια ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία. Η δεύτερη αμαξοστοιχία, η οποία ανήκει στην ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία Iryo και μετέφερε 147 επιβάτες, είχε σταματήσει στις ράγες λόγω βλάβης στο ηλεκτρονικό της σύστημα.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, εξήγησε ότι σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, τον έλεγχο αναλαμβάνει ένα κέντρο επιχειρήσεων στη Μαδρίτη, το οποίο λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, το κέντρο αυτό έλαβε μια «ανεξήγητη» απόφαση, δίνοντας εντολή στα τρένα να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς κανέναν περιορισμό ταχύτητας. Ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες μεταξύ των ελεγκτών στη Μαδρίτη και των μηχανοδηγών υποδεικνύουν ότι δόθηκε άδεια κίνησης σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας, παρότι ένα άλλο τρένο βρισκόταν ακινητοποιημένο πιο μπροστά στην ίδια γραμμή.

Στα ηχητικά ντοκουμέντα που επικαλείται η εφημερίδα El Mundo καταγράφεται η συνομιλία της μηχανοδηγού του τρένου της Iryo με το κέντρο ελέγχου της Μαδρίτης, όπου η μηχανοδηγός ενημερώνει ότι προσπαθεί να επανεκκινήσει το σύστημα LZB.

Η ελληνική οικογένεια που γλίτωσε από θαύμα

Μια οικογένεια από την Ελλάδα κατάφερε να βγει ζωντανή από τη φονική σύγκρουση. Πρόκειται για μια μητέρα και τους δύο γιους της, τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο Δρίτσα, οι οποίοι ταξίδευαν από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη. Σύμφωνα με την ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη, οι τρεις Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο νεαροί δεν τραυματίστηκαν, ενώ η μητέρα τους υπέστη ελαφρά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Τολέδο, από όπου πήρε εξιτήριο.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε ξενοδοχείο στη Μαδρίτη και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Η απόφαση που έσωσε τη ζωή του 18χρονου Χρήστου

Μια απόφαση της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να έσωσε τη ζωή του 18χρονου Χρήστου Δρίτσα. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριος, είχε σηκωθεί μαζί με τη μητέρα τους για να μεταβούν στο βαγόνι-εστιατόριο και να πάρουν πρωινό. Ο Χρήστος αποφάσισε τότε να αλλάξει κάθισμα και να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει ελεύθερη ο αδελφός του.

Όπως περιέγραψε ο 18χρονος στην ισπανική εφημερίδα El País, το κάθισμα στο οποίο καθόταν αρχικά εκτοξεύτηκε από τη δύναμη της πρόσκρουσης. Η αλλαγή θέσης, που εκείνη τη στιγμή έμοιαζε ασήμαντη, αποδείχθηκε καθοριστική για την επιβίωσή του.

Ο 21χρονος Μάριος περιέγραψε επίσης στην El País τις στιγμές που έζησε μέσα στο τρένο. Ο ίδιος και η μητέρα του βρίσκονταν στο βαγόνι-εστιατόριο όταν έγινε η σύγκρουση. «Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μέσα στον πανικό που ακολούθησε, η οικογένεια προσπάθησε να βρει ξανά ο ένας τον άλλον.

Οι αντιδράσεις των ισπανικών αρχών

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, βρέθηκε το πρωί στην κωμόπολη Ούρδα, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το έργο των ομάδων έκτακτης ανάγκης. Ο Σάντσεθ σημείωσε ότι η Renfe, η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ισπανίας, έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή πληροφοριών στις οικογένειες των θυμάτων. Εξήρε επίσης τις προσπάθειες των υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, οι οποίες συνδράμουν τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ο πρωθυπουργός στήριξε τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ενώ ανακοινώθηκε ότι ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα θα επισκεφθούν τους τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τις οικογένειες των πληγέντων από το τραγικό αυτό συμβάν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki