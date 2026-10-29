Κατέρρευσε καμινάδα της Νεράιδας στην Καππαδοκία: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Συναγερμός σήμανε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, στην Καππαδοκία της Τουρκίας, μετά την κατάρρευση μιας από τις ιστορικές καμινάδες της Νεράιδας. Πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της περιοχής, το οποίο βρίσκεται στο Υπαίθριο Μουσείο Γκιόρεμε. Οι πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Το περιστατικό και οι πρώτες αναφορές

Η κατάρρευση της καμινάδας της Νεράιδας σημειώθηκε σήμερα, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην είσοδο του Υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε, μια τοποθεσία που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Αμέσως μετά την κατάρρευση, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν διασωστικά συνεργεία και ιατρικές μονάδες.

Ο κυβερνήτης του Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, προέβη σε δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ανακτηθεί οι σοροί δύο ανθρώπων. Οι αναφορές για τραυματίες παραμένουν, με τις ομάδες διάσωσης να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Πολυάριθμα ασθενοφόρα έχουν επίσης μεταβεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι νεραϊδοκαμινάδες της Καππαδοκίας

Οι καμινάδες της Νεράιδας αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Τουρκίας και βρίσκονται στην περιοχή της Καππαδοκίας, συγκεκριμένα στο Υπαίθριο Μουσείο Γκιόρεμε. Πρόκειται για εντυπωσιακούς κωνικούς πυργοειδείς βράχους, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και 40 μέτρα. Χαρακτηριστικό τους είναι ένα είδος «καπέλου» από βασάλτη που διαθέτουν στην κορυφή τους.

Αυτές οι μοναδικές γεωλογικές δομές σχηματίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων μέσω της φυσικής διάβρωσης. Η βροχή και ο άνεμος διαμόρφωσαν ηφαιστειογενή πετρώματα, δημιουργώντας τους φυσικούς κώνους και πύργους που είναι σήμερα γνωστές ως νεραϊδοκαμινάδες. Η περιοχή είναι επίσης πασίγνωστη για τις εντυπωσιακές βόλτες με αερόστατο, μια δραστηριότητα που προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Οι συνθήκες της κατάρρευσης και οι έρευνες

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε η καμινάδα της Καππαδοκίας παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια, εκτιμάται ότι οι σφοδρές βροχές που έπληξαν την Καππαδοκία τις τελευταίες ημέρες ενδέχεται να συνέβαλαν στην κατάρρευση του βραχώδους σχηματισμού. Η περιοχή έχει δεχθεί έντονες βροχοπτώσεις, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός παράγοντας.

Οι διασωστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με τα συνεργεία να εργάζονται για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες. Η παρουσία ιατρικών μονάδων και ασθενοφόρων στο σημείο είναι καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των θυμάτων. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ενημερώσεις.

Ένα παγκοσμίου φήμης τουριστικό σύμβολο

Η καμινάδα της Νεράιδας που κατέρρευσε αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συμπλέγματος γεωλογικών σχηματισμών που έχουν καταστήσει την Καππαδοκία παγκοσμίως γνωστή. Κάθε χρόνο, χιλιάδες τουρίστες ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να θαυμάσουν τους εντυπωσιακούς αυτούς βράχους. Η μοναδικότητα του τοπίου, σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες όπως οι βόλτες με αερόστατο, καθιστούν την περιοχή έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας.

Η σημασία του Υπαίθριου Μουσείου Γκιόρεμε είναι τεράστια, καθώς φιλοξενεί μεγάλο μέρος αυτών των φυσικών θαυμάτων. Η κατάρρευση ενός τέτοιου ιστορικού και τουριστικού συμβόλου έχει προκαλέσει ανησυχία, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην πλήρη αποτίμηση της κατάστασης και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki