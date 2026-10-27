Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και η στρατηγική πρόκληση για την Ελλάδα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης επικύρωσε το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο στις 20 Οκτωβρίου 2026, μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο ένα διαχρονικό σημείο αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενέργεια αυτή συμπίπτει χρονικά με τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση των ερευνών του Great Sea Interconnector (GSI), καθώς και με τις αντιδράσεις της Τουρκίας στην υλοποίηση του έργου. Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ, αμφισβητεί τη συμφωνία, διαμορφώνοντας ένα νέο διπλωματικό τοπίο για την Αθήνα.

Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και η χρονική σύμπτωση

Η επικύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026 αποτελεί ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από εντατικές προσπάθειες για την επανεκκίνηση των ερευνών σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector (GSI).

Παράλληλα, η Τουρκία έχει εκφράσει αντιδράσεις στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις που να τεκμηριώνουν ότι η επικύρωση του Μνημονίου αποφασίστηκε ως άμεση απάντηση στις εξελίξεις γύρω από τον GSI, η χρονική σύμπτωση των δύο αυτών γεγονότων παρουσιάζει ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον. Στη διεθνή πολιτική, οι πρωτοβουλίες των κρατών αξιολογούνται πάντα στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο και τις επιδιώξεις τους.

Ο great sea interconnector (GSI) και η στρατηγική του σημασία

Ο Great Sea Interconnector (GSI) αποτελεί ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεργειακών συζητήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση των ερευνών του έργου έχουν ενταθεί, αναδεικνύοντας εκ νέου τη στρατηγική του σημασία.

Η ηλεκτρική αυτή διασύνδεση θεωρείται κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Επιπλέον, εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασυνδεσιμότητα της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και διαφοροποίηση των πηγών. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας στην υλοποίηση του GSI υπογραμμίζουν την γεωπολιτική του διάσταση και τις επιπτώσεις του στις ισορροπίες της περιοχής.

Η διεθνής αμφισβήτηση της συμφωνίας

Το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο έχει αντιμετωπίσει ευρεία διεθνή αμφισβήτηση από σημαντικούς διεθνείς παίκτες και οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη συμφωνία, τονίζοντας τις ανησυχίες της για τη νομιμότητα και τις επιπτώσεις της στην περιοχή. Παρόμοιες θέσεις έχουν διατυπωθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επιπλέον, η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν επίσης αμφισβητήσει τη συμφωνία, γεγονός που ενισχύει το μέτωπο των χωρών που αντιτίθενται σε αυτή. Αυτή η διεθνής αμφισβήτηση δημιουργεί ένα νέο και σύνθετο διπλωματικό περιβάλλον, το οποίο η Αθήνα καλείται να διαχειριστεί με προσοχή και στρατηγική.

Η τουρκική οπτική και οι πιθανές επιδιώξεις

Υπό το πρίσμα του ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η επικύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια κίνηση πολιτικής αντιστάθμισης ή ακόμα και αντιπερισπασμού από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση του GSI εντείνονται, αναδεικνύοντας τη στρατηγική του σημασία.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει δυνητικά την προσπάθεια της Άγκυρας να επαναφέρει στο προσκήνιο τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, θα μπορούσε να ενισχύσει πολιτικά τη θέση της Τουρκίας στη Λιβύη και να διατηρήσει υπό αμφισβήτηση τις διάφορες ενεργειακές και γεωπολιτικές πρωτοβουλίες που προωθούνται στην περιοχή.

Η στρατηγική πρόκληση για την Ελλάδα

Το κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα δεν περιορίζεται στην απλή απόρριψη του Τουρκολιβυκού Μνημονίου ή στην αποτροπή της πολιτικής και διπλωματικής αξιοποίησής του από την Τουρκία. Η Αθήνα καλείται να διαμορφώσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική που θα συνδέει διάφορους άξονες δράσης.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Ελλάδα πρέπει να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να προωθήσει ενεργά τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, όπως ο GSI, και να επιδιώξει την επέκταση της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών με το Κάιρο. Η διατήρηση της πρωτοβουλίας των κινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό στόχο, με την ανάγκη αυτή να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του έργου του Great Sea Interconnector.

Με πληροφορίες από: Enikos