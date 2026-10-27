Η νέα αποστολή για το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ απέτυχε

Μια αποστολή που ταξίδεψε σε ένα απομακρυσμένο νησί του Ειρηνικού, με στόχο την αναζήτηση στοιχείων για την εξαφάνιση της διάσημης πιλότου Αμέλια Έρχαρτ, ολοκληρώθηκε χωρίς την ανακάλυψη του αεροπλάνου της. Το αντικείμενο που είχε αναζωπυρώσει τις ελπίδες των ερευνητών αποδείχθηκε ότι ήταν πιθανότατα κορμοί δέντρων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Νικουμαρόρο, μια κοραλλιογενή ατόλη που βρίσκεται στο Κιριμπάτι, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το μυστηριώδες αντικείμενο που κίνησε το ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον των ερευνητών είχε στραφεί σε ένα συγκεκριμένο, μυστηριώδες αντικείμενο, το οποίο είναι γνωστό ως Taraia Object. Αυτό το αντικείμενο είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 2020, μέσα από δορυφορικές εικόνες της λιμνοθάλασσας του νησιού. Οι μακριές, ασημένιες μορφές του Taraia Object είχαν προκαλέσει πολλές εικασίες σχετικά με την προέλευσή του.

Ορισμένοι από τους ειδικούς που εξέταζαν τις εικόνες θεωρούσαν ότι επρόκειτο για κορμούς δέντρων που είχαν ξεβραστεί στην ακτή. Ωστόσο, υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν ότι η έντονα ανακλαστική επιφάνειά του θα μπορούσε να υποδηλώνει μια ανθρώπινη κατασκευή, κάτι που θα το καθιστούσε ένα πιθανό εύρημα από το χαμένο αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ.

Η αποστολή και τα ευρήματα

Η υπόθεση αυτή οδήγησε μια ειδική ομάδα στην απομακρυσμένη ατόλη της Νικουμαρόρο, προκειμένου να εξετάσει το εύρημα από κοντά. Η ομάδα αποτελούνταν από εκπροσώπους του Archaeological Legacy Institute, του Purdue Research Foundation και του Πανεπιστημίου Purdue. Παρά τις προσδοκίες, η αποστολή δεν επιβεβαίωσε τις αρχικές ελπίδες για την ανακάλυψη του αεροπλάνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα μεγάλο μέρος του αντικειμένου είχε ήδη διασπαστεί και παρασυρθεί από το νερό, αφήνοντας πίσω μόνο ένα τμήμα σε σχήμα Υ. Μετά την επιτόπια εξέταση, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Taraia Object αποτελούνταν στην πραγματικότητα από κορμούς δέντρων που είχαν ξεβραστεί στην ακτή του νησιού. Η ασημένια και γυαλιστερή όψη τους αποδόθηκε σε ένα ανθρακικό επίχρισμα, το οποίο είχε σχηματιστεί από συμπαγοποιημένη άμμο κοραλλιών.

Ο Στιβ Σουλτς από το Πανεπιστήμιο Purdue, σε βίντεο που καταγράφηκε στις ακτές της Νικουμαρόρο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να βρούμε το στοιχείο που θα έδινε οριστική απάντηση».

Προκλήσεις και άλλα ευρήματα

Η αποστολή αντιμετώπισε και σημαντικές πρακτικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί. Ο κακός καιρός δυσχέρανε την προσέγγιση της Νικουμαρόρο, καθιστώντας την πρόσβαση στην ατόλη ιδιαίτερα απαιτητική. Επιπλέον, τα τεράστια καβούρια της περιοχής έκαναν αισθητή την παρουσία τους με έναν απρόσμενο τρόπο.

Την πρώτη νύχτα της αποστολής, οι ερευνητές αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στο σκάφος τους, καθώς τα καβούρια είχαν κατακλύσει την κατασκήνωσή τους στην ξηρά, αναζητώντας τροφή. Παρά την απογοητευτική κατάληξη της έρευνας για το Taraia Object, η ομάδα συνέχισε τις αναζητήσεις της στο νησί για μερικές ημέρες ακόμα, ελπίζοντας να βρει άλλα στοιχεία.

Το μοναδικό εύρημα που πήρε μαζί της η ομάδα κατά την αποχώρησή της ήταν ένας μεταλλικός σωλήνας. Σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις σε αυτόν τον σωλήνα, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του και αν έχει κάποια σχέση με την εξαφάνιση της Έρχαρτ.

Το ιστορικό πλαίσιο της εξαφάνισης

Η Νικουμαρόρο βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση, κοντά στη διαδρομή που ακολουθούσε η Αμέλια Έρχαρτ όταν εξαφανίστηκε το 1937. Η διάσημη πιλότος βρισκόταν τότε στην προσπάθειά της να πραγματοποιήσει μια πτήση από την Παπούα Νέα Γουινέα προς το νησί Χάουλαντ, στο πλαίσιο του φιλόδοξου ταξιδιού της.

Η Έρχαρτ και ο συγκυβερνήτης της, Φρεντ Νούναν, χάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης τους πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αφήνοντας πίσω τους ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας. Έκτοτε, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με την τύχη τους, αν και καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta