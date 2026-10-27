ΗΠΑ: Τραμπ και Ρούμπιο σχεδιάζουν επίσκεψη σε δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί την Τρίτη ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στο Τέξας. Στην επίσκεψη αυτή αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προεκλογικών εμφανίσεων του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος περιοδεύει στο Τέξας για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη στο δεξαμενόπλοιο

Το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα δεξαμενόπλοιο που έφτασε πρόσφατα στο Τέξας. Το πλοίο αυτό μετέφερε αργό πετρέλαιο, προερχόμενο από τη Βενεζουέλα, το οποίο προορίζεται για επεξεργασία σε διυλιστήρια που βρίσκονται στην πολιτεία. Η επίσκεψη σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Πορτ Άρθουρ, μια σημαντική λιμενική πόλη του Τέξας.

Η παρουσία του προέδρου σε ένα τέτοιο σημείο υπογραμμίζει τη σημασία των ενεργειακών ροών και της επεξεργασίας πετρελαίου για την αμερικανική οικονομία. Η επίσκεψη αυτή έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και αποτελεί μέρος των επίσημων δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου.

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις στο Τέξας

Παράλληλα με την επίσκεψη στο δεξαμενόπλοιο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει μια σειρά προεκλογικών συγκεντρώσεων σε διάφορες πόλεις του Τέξας. Αυτές οι συγκεντρώσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης προεκλογικής περιοδείας του προέδρου, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται στάσεις σε δύο σημαντικές πόλεις της πολιτείας, το Κόρπους Κρίστι και το Λάμποκ.

Ο βασικός στόχος αυτών των συγκεντρώσεων είναι η ενίσχυση της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον, ο οποίος διεκδικεί μια θέση στη Γερουσία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυξήσει τις προεκλογικές του εμφανίσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, δείχνοντας την υποστήριξή του σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο στην περιοδεία

Στην προγραμματισμένη επίσκεψη στο δεξαμενόπλοιο αναμένεται να συμμετάσχει και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτός από υπουργός Εξωτερικών, ασκεί παράλληλα και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, η συμμετοχή του στις προεκλογικές εκδηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Εάν ο Ρούμπιο συνοδεύσει τον πρόεδρο και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, θα είναι η πρώτη φορά που θα λάβει μέρος σε αντίστοιχη προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ.

Τα σχέδια για την πλήρη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο στην περιοδεία δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Η παρουσία του, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα προσδώσει ένα επιπλέον βάρος στις προεκλογικές εμφανίσεις, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του στην αμερικανική κυβέρνηση και της στενής του σχέσης με τον πρόεδρο.

Η εκλογική αναμέτρηση του Κεν Πάξτον

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κεν Πάξτον βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία. Αντίπαλός του είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζέιμς Ταλαρίκο. Η υποστήριξη από τον πρόεδρο Τραμπ θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της θέσης του Πάξτον σε αυτή τη μάχη, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές συχνά καθορίζουν την ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο.

Οι προεκλογικές περιοδείες του προέδρου έχουν ως στόχο να κινητοποιήσουν τη βάση των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων και να προσφέρουν ώθηση στους υποψηφίους του κόμματος. Η παρουσία του Τραμπ στο Τέξας, σε συνδυασμό με την επίσκεψη σε ένα σημείο στρατηγικής σημασίας όπως το λιμάνι, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos