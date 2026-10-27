Ο Λίμπερμαν ζητά ποινική έρευνα για «προδοσία» κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ

Μία εξαιρετικά βαριά καταγγελία, που ανεβάζει στα ύψη την πολιτική ένταση στο Ισραήλ λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, εξαπέλυσε ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο επικεφαλής του Yisrael Beiteinu και πρώην υπουργός Άμυνας ζήτησε από τη γενική εισαγγελέα της χώρας την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας κατά του πρωθυπουργού για «προδοσία». Ο Λίμπερμαν υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου επιχείρησε να οδηγήσει το Ισραήλ σε στρατιωτική ανάφλεξη λίγο πριν από τις εκλογές, εξαιτίας του φόβου μιας εκλογικής ήττας.

Αίτημα για ποινική έρευνα στην γενική εισαγγελέα

Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Yisrael Beiteinu και πρώην υπουργός Άμυνας, απευθύνθηκε επισήμως στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα. Στο αίτημά του, ζήτησε την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την κατηγορία της «προδοσίας». Η καταγγελία αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, έρχεται σε μια περίοδο υψηλής πολιτικής έντασης, καθώς εκδηλώνεται παραμονή των εκλογών στο Ισραήλ.

Ο Λίμπερμαν δεν περιορίστηκε σε μια απλή πολιτική επίθεση κατά του αντιπάλου του. Αντιθέτως, ζήτησε επισήμως την παρέμβαση της δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά βαριές εκφράσεις για έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό. Η παρέμβαση αυτή καταγράφηκε άμεσα από μεγάλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η βαρύτατη κατηγορία της «προδοσίας»

Στην επιστολή του προς τη γενική εισαγγελέα, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν ανέφερε με σαφήνεια ότι «η απόπειρα να συρθεί το Κράτος του Ισραήλ σε πόλεμο την παραμονή των εκλογών, σε συνδυασμό με την προθυμία να θυσιαστούν στρατιώτες των IDF αποκλειστικά λόγω του φόβου της ήττας στις εκλογές, συνιστά προδοσία απέναντι στο κράτος, στην ασφάλειά του και στους στρατιώτες των IDF». Με βάση αυτή τη δήλωση, ζήτησε την άμεση έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου με την κατηγορία της προδοσίας.

Η καταγγελία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο Λίμπερμαν υποστηρίζει ότι τον τελευταίο μήνα ο Νετανιάχου πιέζει το σύστημα ασφαλείας προς ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού. Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Άμυνας, έχουν ως αποκλειστικό κίνητρο την αποφυγή μιας εκλογικής ήττας, γεγονός που, κατά τον ίδιο, συνιστά πράξη προδοσίας.

Διαφωνίες στην ηγεσία και το Ιράν στο επίκεντρο

Η πολιτική «βόμβα» που πυροδότησε ο Λίμπερμαν δεν έρχεται σε κενό αέρος. Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για ένταση στις σχέσεις του Νετανιάχου με την ηγεσία των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι διαφωνίες αυτές έχουν ως επίκεντρο το Ιράν και το ενδεχόμενο ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση, προκαλώντας κλιμάκωση στην περιοχή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας για τη διαχείριση του Ιράν και για κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα κλιμάκωση. Στο επίκεντρο αυτών των διαφωνιών βρίσκεται και ο αρχηγός των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, καθώς δημοσιεύματα περιγράφουν διαφωνίες μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας ως προς τις κινήσεις απέναντι στην Τεχεράνη.

Ισχυρισμοί χωρίς αποδεικτικά στοιχεία

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι αναφορές του Αβίγκντορ Λίμπερμαν αποτελούν καταγγελίες και ισχυρισμούς του ίδιου και όχι διαπιστωμένα γεγονότα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί έναρξη ποινικής έρευνας κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η γενική εισαγγελέας δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική δήλωση ή ενέργεια μετά την υποβολή του αιτήματος.

Μάλιστα, ισραηλινά μέσα σημειώνουν ότι ο Λίμπερμαν δεν παρουσίασε στην επιστολή του συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη βαρύτατη κατηγορία περί προδοσίας. Η καταγγελία αυτή, ωστόσο, ανεβάζει στα ύψη την πολιτική ένταση στο Ισραήλ λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα των καλπών, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην ήδη τεταμένη προεκλογική ατμόσφαιρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki