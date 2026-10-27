Σοβαρά επεισόδια στο Μπιλμπάο μετά την ακύρωση εκδήλωσης ακροδεξιού influencer

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, μετά την ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης του ακροδεξιού ακτιβιστή Βίτο Κίλες. Ομάδες κουκουλοφόρων προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, πυρπολώντας αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, ενώ έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι ταραχές, που ξεκίνησαν στην περιοχή Ντεούστο και επεκτάθηκαν σε άλλα σημεία της πόλης, οδήγησαν σε περίπου 20 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων.

Η ακύρωση της εκδήλωσης και οι προηγούμενες κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας του Ισπανού influencer και ακτιβιστή Βίτο Κίλες, ο οποίος συνδέεται με την ακροδεξιά, είχαν ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας. Διαδηλωτές είχαν πραγματοποιήσει μαζικές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας τον Κίλες ότι προωθεί ρατσιστικές και σεξιστικές αντιλήψεις.

Ο ίδιος ο Βίτο Κίλες ανακοίνωσε τελικά την ακύρωση της εκδήλωσης μέσω των κοινωνικών δικτύων, επικαλούμενος προειδοποίηση της αστυνομίας για πολύ υψηλό κίνδυνο επεισοδίων. Νωρίτερα, είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία, την Ertzaintza, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς της εκδήλωσης σε διαφορετική τοποθεσία. Ωστόμως, ενημερώθηκε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό και στις 16:06 γνωστοποίησε γραπτώς την οριστική ακύρωσή της. Σε αναρτήσεις του, ο influencer κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ανάμεσά τους βρίσκονταν πρώην μέλη της ETA και άτομα που χαρακτήρισε τρομοκράτες του δρόμου, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Υποστήριξε, επίσης, ότι η απόφασή του ελήφθη για την προστασία όσων θα συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Η κλιμάκωση της έντασης και οι εκτεταμένες ζημιές

Παρά την ακύρωση, η ένταση κλιμακώθηκε το απόγευμα, περίπου στις 18:30, όταν ομάδες ατόμων παρέμειναν στους δρόμους. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην περιοχή Ντεούστο, κοντά στο ομώνυμο πανεπιστήμιο, και επεκτάθηκαν γρήγορα σε άλλα σημεία της πόλης. Ομάδες κουκουλοφόρων και ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα μετέφεραν κάδους απορριμμάτων στο οδόστρωμα, στήνοντας οδοφράγματα, ενώ εκτόξευαν φωτοβολίδες.

Οι ταραξίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, πυρπολώντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων. Μία μοτοσικλέτα της Δημοτικής Αστυνομίας του Μπιλμπάο τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές και δημοσιεύματα ισπανικών μέσων, καταστήματα δέχθηκαν επιθέσεις και λεηλατήθηκαν, ενώ πέταξαν πέτρες προς αστυνομικό τμήμα. Η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές εστίες φωτιάς, καθώς οι ταραχές συνεχίστηκαν για ώρες. Το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων εκτίμησε ότι τα επεισόδια ήταν προσχεδιασμένα.

Η επέμβαση των αρχών και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με τους ταραξίες, οι οποίοι έστηναν οδοφράγματα και προκαλούσαν εμπρησμούς. Η βασκική αστυνομία, Ertzaintza, επέστρεψε στην περιοχή με ενισχύσεις και προχώρησε σε συλλήψεις. Ο τελευταίος απολογισμός που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, ανέφερε περίπου 20 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέχισαν να αναζητούν άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.

Η αποχώρηση αστυνομικών δυνάμεων από ορισμένα σημεία λίγο πριν από την εκδήλωση των επεισοδίων προκάλεσε αντιδράσεις. Το αστυνομικό συνδικάτο Erne ζήτησε εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αποσύρθηκαν ενώ ο κίνδυνος παρέμενε, παρά τις προειδοποιήσεις για υψηλό κίνδυνο επεισοδίων που είχαν δοθεί και στον ίδιο τον Βίτο Κίλες.

Οι αντιδράσεις από πολιτικούς και φορείς

Οι σοβαρές ταραχές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση πολιτικών και φορέων. Ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραδάλες, καταδίκασε τις καταστροφές, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη βία. Αντίστοιχα, ο δήμαρχος του Μπιλμπάο, Χουάν Μαρία Αμπούρτο, χαρακτήρισε «φασίστες» όσους συμμετείχαν στα επεισόδια, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που επικράτησε στην πόλη.

Από την πλευρά της, η βασκική αυτονομιστική αριστερά EH Bildu καταδίκασε επίσης τις ταραχές και εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους που επλήγησαν από τις εκτεταμένες ζημιές και την αναστάτωση. Το υπουργείο Ασφαλείας της Χώρας των Βάσκων, πέρα από την εκτίμηση για προσχεδιασμένα επεισόδια, επιβεβαίωσε τις ρίψεις πετρών προς αστυνομικό τμήμα και τους εμπρησμούς που σημειώθηκαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis