Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στις περιφέρειες Χαρκόβου και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τον απολογισμό των επιθέσεων, οι οποίες έπληξαν τόσο αστικές περιοχές όσο και υποδομές. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στις πληγείσες περιοχές, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν.

Επιθέσεις στο Χάρκοβο και οι συνέπειες

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων. Επιπλέον, τέσσερις άλλοι πολίτες τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις αυτές. Ο δήμαρχος της πόλης, Ιχόρ Τέρεχοφ, ενημέρωσε για την κατάσταση μέσω ανάρτησής του στο Telegram, δίνοντας λεπτομέρειες για το μέγεθος της καταστροφής.

Ο κ. Τέρεχοφ ανέφερε ότι σημειώθηκαν τρεις επιθέσεις σε μία μόνο συνοικία της πόλης. Αυτές οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές ένα πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών, καθώς και άλλα σπίτια στην περιοχή. Η πόλη του Χαρκόβου βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο παρόμοιων επιθέσεων, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης.

Πλήγματα με πυραύλους και η γεωγραφική θέση

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη του Χαρκόβου χρησιμοποιώντας πυραύλους. Η πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Ρωσία, αποτελεί στρατηγικό στόχο και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από την έναρξη των εχθροπραξιών. Η εγγύτητα στα σύνορα καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιου είδους πλήγματα.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους. Οι αρχές εργάζονται για την εκτίμηση του πλήρους εύρους των ζημιών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τους κατοίκους να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η κατάσταση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Παράλληλα με τις επιθέσεις στο Χάρκοβο, η γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ δέχθηκε επίσης μπαράζ πληγμάτων. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ολεξάντρ Χανζά, ανέφερε ότι σημειώθηκαν επιθέσεις πυροβολικού, καθώς και επιδρομές drones. Αυτές οι συνδυασμένες επιθέσεις προκάλεσαν περαιτέρω απώλειες και ζημιές στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην πόλη Παβλοχράντ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα των επιθέσεων. Επιπλέον, δέκα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επιθέσεις στην Παβλοχράντ υπογραμμίζουν την ευρεία έκταση των ρωσικών πληγμάτων, τα οποία δεν περιορίζονται σε μία μόνο περιοχή, αλλά επηρεάζουν διάφορα σημεία της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις των τοπικών αρχών και ο απολογισμός

Οι τοπικές αρχές τόσο στο Χάρκοβο όσο και στην Ντνιπροπετρόφσκ προχώρησαν σε άμεσες ανακοινώσεις σχετικά με τον απολογισμό των επιθέσεων. Οι δηλώσεις αυτές παρείχαν τις πρώτες πληροφορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες, καθώς και για τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν. Η ενημέρωση των πολιτών και της διεθνούς κοινότητας θεωρείται ζωτικής σημασίας σε αυτές τις συνθήκες.

Ο συνολικός απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων στις δύο περιφέρειες ανέρχεται σε τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 14 τραυματίες. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ η κατάσταση ασφαλείας παρακολουθείται στενά. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην Ουκρανία, με τις συνέπειές τους να είναι τραγικές για τον άμαχο πληθυσμό.

Με πληροφορίες από: News.gr