ΗΠΑ: Αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω επειδή αεροσυνοδός είδε μήνυμα επιβάτη

Ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του αεροπορικού προσωπικού και των αρχών. Πτήση της United Airlines, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή από το Λας Βέγκας προς το Νιούαρκ, υποχρεώθηκε σε αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Αφορμή στάθηκε η παρατήρηση μιας αεροσυνοδού, η οποία εντόπισε ένα ανησυχητικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ενός επιβάτη.

Το αεροσκάφος, αφού παρέμεινε στον αέρα για περίπου μία ώρα, προσγειώθηκε εκ νέου στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ρέιντ. Μετά την προσγείωση, οι διωκτικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για διατύπωση απειλών και διασπορά ψευδών ειδήσεων περί τρομοκρατικών ενεργειών.

Το περιστατικό εν πτήσει

Το αεροσκάφος της United Airlines είχε απογειωθεί από το Λας Βέγκας με προορισμό το Νιούαρκ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ένα μέλος του πληρώματος παρατήρησε κάτι ανησυχητικό στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου ενός επιβάτη. Η αεροσυνοδός είδε ένα γραπτό μήνυμα στο οποίο αναφερόταν ότι επίκειται κατάληψη του αεροσκάφους με τη βία, δηλαδή αεροπειρατεία.

Η ανακάλυψη του μηνύματος προκάλεσε άμεση αντίδραση και κινητοποίηση, καθώς τέτοιου είδους απειλές αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα στον εναέριο χώρο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό οδήγησε σε μια σειρά ενεργειών που είχαν ως στόχο την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων και του πληρώματος.

Άμεση κινητοποίηση του πληρώματος

Η αεροσυνοδός, χωρίς να έρθει σε αντιπαράθεση με τον ύποπτο επιβάτη, ενημέρωσε αμέσως τον κυβερνήτη του αεροσκάφους για το μήνυμα που είχε δει. Η άμεση και διακριτική της αντίδραση ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού. Ο πιλότος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της πληροφορίας, έθεσε αμέσως το αεροσκάφος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Στη συνέχεια, ο κυβερνήτης ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες για την αναστροφή της πτήσης και την επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Στο ηχητικό ντοκουμέντο των συνομιλιών, ακούγεται ο πιλότος να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αεροσυνοδός τον είδε να στέλνει μήνυμα ότι πρόκειται να κάνει αεροπειρατεία. Μπήκαμε σε καθεστώς προστασίας και επιστρέφουμε στο Βέγκας».

Προσγείωση και σύλληψη

Το αεροπλάνο βρισκόταν ήδη στον αέρα για περίπου μία ώρα όταν πραγματοποίησε την αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ρέιντ του Λας Βέγκας. Μετά την ασφαλή προσγείωση, οι διωκτικές αρχές που είχαν ειδοποιηθεί, προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 25χρονου άνδρα που φέρεται να έστειλε το επίμαχο μήνυμα. Ο συλληφθείς φαινόταν να μην έχει αντιληφθεί ότι η πτήση είχε αλλάξει πορεία και είχε επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 25χρονος είναι αυτές της διατύπωσης απειλών και της διασποράς ψευδών ειδήσεων περί τρομοκρατικών ενεργειών. Η ταχεία επέμβαση των αρχών και η διαδικασία σύλληψης υπογραμμίζουν την αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών και την ψυχική ηρεμία των επιβατών.

Έρευνα και αυστηρή νομοθεσία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το συμβάν. Η διερεύνηση θα καλύψει όλες τις πτυχές του περιστατικού, από την ανακάλυψη του μηνύματος μέχρι τις ενέργειες του πληρώματος και των αρχών. Ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι επρόκειτο για μια κακόγουστη φάρσα ή ένα αστείο, η νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα αυστηρή όσον αφορά τις ψευδείς αναφορές για απειλές σε αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τέτοιου είδους δηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών επισύρουν σοβαρές ποινές. Αυτές περιλαμβάνουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών, καθώς και χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 5.000 δολάρια. Η αυστηρότητα των ποινών αποσκοπεί στην αποτροπή παρόμοιων ενεργειών και στην διασφάλιση της ακεραιότητας των πτήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta